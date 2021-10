Maradona: Sueño Bendito: el hijo de Jorge Cyterszpiler reveló el último deseo de su padre antes de morir

Jorge Cyterszpiler fue el primer representante que tuvo Diego Maradona como futbolista, pero aquella relación iba más allá de la firma en los contratos deportivos, las ocurrencias del Diez y el rendimiento en la cancha. La relación que tenían era un símbolo de la “hermandad” que prevaleció desde que ambos eran adolescentes hasta sus últimos encuentros, pese a los idas y vueltas que les puso la vida a lo largo de los años.

A horas del polémico estreno de la nueva serie Maradona: Sueño Bendito, de Amazon Prime Video, que generó una lluvia de opiniones encontradas, su hijo Juan Cyterszpiler recordó uno de los últimos deseos que tuvo su padre justo un día antes de su muerte. Además dijo que “nadie lo contactó” para corroborar los hechos que se reflejan y tampoco por “el uso de su imagen”.

Jorge estuvo presente en la vida del Diez desde sus comienzos en Cebollitas hasta 1985, justo antes del Mundial de México 1986, cuando se produjo un desencuentro que los separó profesionalmente por mucho tiempo. Parte de la historia que vivieron juntos quedó reflejada en el material que se estrenó este jueves. No obstante, en conversación con LA NACION, su hijo revivió algunas de las anécdotas que le compartía su padre en la intimidad del hogar sobre la experiencia de ser el representante del “pibe de oro”, y sobre cómo aquella relación traspasó lo profesional.

En otros tiempos, Jorge Cyterszpiller acompaña a Diego Maradona, todavía muy lejos del brillo que alcanzaría en las canchas Archivo

“Nadie de Amazon me contactó por lo de la serie. Nunca recibí un llamado. Todavía no la pude ver, no sé con lo que me voy a encontrar. Cuando la vea veremos qué acción tomar”, dice Juan, que confía en que lo que se haya emitido no trasgreda lo que en pasó en la vida real. “Diga lo que se diga, sé que Doña Tota y Don Diego sabían lo que fue mi viejo con Maradona”, añade.

Jorge y Diego mantuvieron una fuerte relación laboral hasta convertirse en socios y aquella amistad se transformó en una suerte de hermandad. “Hay miles de anécdotas con Maradona, como él [Jorge] negoció el contrato del pase de Boca al Napoli. Siempre contaba cómo tuvo que negociar, cómo sacó las camisetas y las vendió fuera del estadio, o el día que estaban en un avión y en un tramo Diego hizo aterrizar el vuelo para comprar una pizza”, cuenta sobre parte de la fascinante vida que tuvieron juntos.

Su papá consideraba al Diez como parte de su familia. “Él fue siempre su hermano. Maradona se quedaba a dormir en su casa, en el cuarto de Juan Eduardo, un tío mío”, rescata sobre la amistad del representante y el futbolista.

"Mi viejo estuvo presente desde un montón de situaciones y desde distintos lados", dijo Juan twitter - LA NACION

Para Juan, hay muchas cosas que no se saben de su padre y el Diez, o simplemente cuestiones económicas que no trascendieron y de las que prefiere no profundizar. “Mi viejo estuvo presente desde un montón de situaciones y desde distintos lados. Estaría bueno que haya un reconocimiento por lo que fue como profesional”, destaca. Así, Juan asegura que trabajar para “el uno” era muy exigente, ya que siempre se decía que había un Diego dentro de la cancha y otro fuera de ella, lo que le demandaba “mucho esfuerzo y sacrificio” a su padre.

“Darle un abrazo a Maradona”

Juan es el CEO de Isurus Studios, una agencia especializada en eSports y gaming, pero también es miembro de la Corte de Arbitraje de esa disciplina. El emprendimiento lo comenzó a idear junto a su padre, quien siguió ligado a los deportes y a la representación de futbolistas hasta que murió.

El empresario se suicidó el 7 de mayo de 2017 al arrojarse del séptimo piso del hotel Faena, en Puerto Madero, donde estaba alojado con un acompañante terapéutico porque sufría depresión. Tenía 58 años. “Mi viejo fue una persona que tuvo que laburar hasta el último minuto, incluso hasta el día antes de morir”, cuenta Juan y dice que, antes de su muerte, tuvieron el siguiente diálogo. “Le pregunté: ‘¿Qué más necesitas?’. Y me dijo: ‘Darle un abrazo a mi hermano, Maradona’”, relata.

Juan y Jorge Cyterszpiler, en Brasil: la camiseta de la Selección, siempre presente

Juan explica que su intención fue siempre focalizar a su papá y conectarlo emocionalmente en lo que iban a hacer con la compañía que estaban armando, pero lo sorprendió su respuesta justo un día antes de su fallecimiento. “Él me contaba lo que era la vida, de las decisiones que tomó, que él tenía que remediarlas y sacarlas adelante”, recuerda.

Según Juan, un día antes de su muerte, su padre le dijo que tenía deseos de darle "un abrazo a su hermano, Maradona" twitter - LA NACION

En medio del revuelo por la serie del Diez, afirma que de alguna manera “entiende” a Dalma y Gianinna Maradona sobre aquellas historias que trascienden el ámbito público, pero que muchas veces solo se dieron en lo privado. “Uno se pone en cada situación y yo me pongo del lado de las hijas: nadie conoce mejor la historia que sus hijas. Uno en esta situación va a defender a muerte lo que realmente pasó y la forma en que se dijo”, asevera.

“Nadie me llamó”

Dentro de la trama de la serie también salieron a reflotar distintos personajes, como el de su padre, que fue interpretado por Peter Lanzani. “Nadie me llamó por el uso de la imagen de mi padre. En este caso diría como lo haría Diego: la pelota no se mancha. La serie no la vi, tampoco cada personaje, pero voy a defender el de mi viejo a muerte. En este momento me es muy chocante todo; va a ser muy fuerte verlo en la serie. No critico a los actores porque quizás habrán hecho un gran trabajo, sino las formas en que se hizo todo”, apunta.

Peter Lanzani interpretó a Jorge Cyterszpiler en la serie de Maradona: Sueño Bendito

Después del cortocircuito que tuvieron Jorge y Diego, en 1991 hubo un reencuentro en su casa y entendieron que aquella amistad no había terminado. Durante el Mundial de Sudáfrica 2010, Juan cuenta que se acercó al entonces técnico de la Selección argentina para saludarlo. “Diego me agarra y me dice: ‘¿Qué pasa, crack? Estás viejo, estás bien’. Me agradeció, se fue y no pasó más nada. Después, mi viejo recibió un llamado, le habló de mí y fue a Dubái”, sintetiza sobre uno de los últimos contactos que tuvo la familia con Maradona.