Oscar Ruggeri contó que no usa aire acondicionado y reveló su insólito método para no tener calor

Algunas ciudades del país están viviendo por estas horas temperaturas récord. Por tratarse de octubre, lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires es prácticamente inédito. Por eso, el tema fue objeto de debate en el programa “ESPN F90″, donde en particular llamó la atención el comentario de Oscar Ruggeri, quien contó que no combate el calor con aire acondicionado, ni en el auto ni en su casa.

“A Oscar no le gusta el aire” , soltó el periodista Marcelo Sottile, quien reveló que, en más de una ocasión, viajó en auto con el “Cabezón” en épocas de calor y lo sufrió en carne propia. Sorprendido, el conductor Mariano Closs le consultó a Ruggeri cómo hace afrontar el agobio. “Me siento y me digo: no tengo calor, no tengo calor y no tengo calor. Y me concentro”, sostuvo el exjugador.

El método anticalor de Ruggeri provocó las risas de sus compañeros. El animador Sebastián Vignolo lo chicaneó y le dijo, en broma, “Tusam” , por el afamado mentalista argentino. En tanto, Closs le avisó al exdefensor que, aunque hiciera lo mismo, llega “empapado igual” a su casa.

Oscar Ruggeri Captura

A su vez, Oscar reveló que duerme con el ventilador de techo prendido junto a su esposa Nancy “con una sabanita”. En ese sentido, develó que a los miembros de su familia no les “gusta” el aire acondicionado. Además, explicó que adquirió el hábito de no usar aire de su época de jugador: “Me acostumbré jugando. Cuando íbamos a la cancha no se prendía el aire en el micro porque tenías que estar con el clima del día, del partido, de la semana”.