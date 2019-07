El momento que Guglielminpietro no olvida: cuando Bielsa lo sacó contra Holanda, en un amistoso, unos minutos después de haberlo hecho ingresar.

Andrés Guglielminpietro no se olvida de aquella tarde de 1999. En el empate amistoso entre Holanda y Argentina, ingresó a los 45 minutos por Ariel Ortega y 35 minutos más tarde Marcelo Bielsa decidió reemplazarlo por Hernán Crespo. Aquel instante en Ámsterdam quedó grabado para siempre en su memoria. Veinte años después, recordó ese episodio con el periodista Mario Cordo en el programa "Tanto por decir" en FM Club Octubre 94.7

"En aquel momento debería haberlo mandado a la c... de su madre. Es más, si me lo cruzo creo que lo mando. Pero debería haberlo hecho hace veinte años, era demasiado educado en esa época", expresó, todavía enojado Guglielminpietro.

Guglielminpietro, en un entrenamiento en sus épocas de jugador de la selección.

"Me equivoqué con el cambio del Guly por Ortega. No fue acertado porque el partido merecía a un jugador de sus mismas características. Pensé que con Guglielminpietro podríamos haberle causado preocupaciones a los holandeses por el sector derecho, como lo había hecho Orteguita junto a Zanetti. Pero la modificación no fue acertada, le hice muchas indicaciones pero no le encontró la vuelta al puesto", había reflexionado tras el partido el propio Bielsa.

El flojo rendimiento del Guly marcó su destino en el partido. Por aquel entonces en el Milan italiano tras una gran etapa en Gimnasia, había ingresado para jugar como mediapunta por Ortega. "No lo quiero poner como excusa, pero lo mismo me pasó en el Milan, durante cinco meses, cuando el técnico me envió a jugar como atacante externo por derecha. Además, diez días antes del partido con Holanda, en los entrenamientos que hicimos con Bielsa, también jugué en esa posición. No siento esa posición. Ahí no rindo de la mejor forma", explicó el propio jugador en aquella ocasión.

"No soy mucho de hablar y menos le iba a plantear a Bielsa cómo me gusta jugar. No encajé como punta neto y se me complicó al tener que jugar de espaldas al arco rival, sin el mismo panorama que cuando lo hago de frente. Estoy tranquilo. Tuve la oportunidad de jugar por primera vez con la camiseta argentina y, si bien no me gustó salir tan rápido, lo tomo como una experiencia más. Ya pasó y ahora espero que Bielsa siga viendo videos", prosiguió.

Veinte años después, Guglielminpietro aún guarda cierta molestia por aquel encuentro: "Respeto la carrera de Bielsa y su condición de entrenador, ha sido un tipo adelantado en su forma de entrenar, pero no comparto su manera de actuar. Estoy condicionado cuando opino de Bielsa por lo que pasó. Sufrí mucho ese hecho e inclusive me sigue doliendo. Yo no haría eso de entrenador. Nunca más pude disfrutar de la Selección, quedé condicionado. Me citó para la Copa América ese mismo año y ni siquiera estaba emocionado con el llamado".