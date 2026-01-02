Menos truco, menos mates: los futbolistas de la selección toman distancia, mientras la investigación sobre AFA crece

Si fuesen dirigentes de un club, a Claudio Tapia y Pablo Toviggino les costaría seguir en funciones mientras duran las investigaciones. Pero la AFA tiene sus anticuerpos. También tiene sus contactos en la Justicia, lo cual ahora armará una competencia de fueros y un largo camino judicial. Incluso mientras dura el derecho a la defensa, hay otras posibles condenas: una es la social, aunque a estos protagonistas no parece importarles demasiado, y la otra podría la del rubro específico, la de los propios. El castigo del fútbol, que nadie cree que pueda ocurrir.

Después del sorteo del Mundial en Washington, Tapia viajó a la consagración del Inter Miami. Sucedió a principios de diciembre. Volvió sin la foto con Lionel Messi. El capitán había tomado nota de que las críticas a la AFA estaban rozando tanto a él como a sus compañeros. Es muy difícil, igualmente, que de los jugadores surja una acción contundente como alguna vez ejecutaron los integrantes de la Generación Dorada de básquet, que en 2014 se unieron para desplazar al presidente de la Confederación, Germán Vaccaro.

Chiqui Tapia, en un picado con los futbolistas de la selección argentina

La relación de los futbolistas con Tapia (no así con Toviggino, increíblemente ajeno al fútbol) es de cordial a muy buena y aquellos no están habituados a pronunciarse más allá del campo de juego. Además, hay una sensación generalizada alrededor de la selección: si no habla el 10, difícilmente lo haga algún otro. En todo caso, pueden mostrarse distantes: menos truco, menos mates. Eso sí, la cuenta que pueden hacer es clara. Con los ingresos que genera que el seleccionado juegue contra rivales menores y en plazas incómodas, algunos dirigentes habrían pasado una vida de lujo. El dinero de la AFA no es público, pero tampoco pertenece a quienes la gobiernan.

Tapia se reunió con De Paul y Messi en la previa al partido con Angola, el 14 de noviembre de 2025; todavía no había estallado el escándalo @tapiachiqui

Nadie juega en el seleccionado por dinero. Pero los campeones del mundo cobraron el premio del título en Qatar en pesos y en tres cuotas. El aire que envuelve al vigente campeón del mundo está contaminado. Y el próximo partido que reúna a la selección será la Finalissima contra España. En esa atmósfera queda incluida la negociación por la extensión de contrato de Lionel Scaloni, a quien difícilmente le genere indiferencia todo lo que se investiga.

Menos podrá esperarse de los dirigentes de los clubes. Estos brindan, igualmente, una razón atendible: mientras las investigaciones no finalicen, nadie querrá declarar culpables a Tapia y Toviggino. Si estos en el futuro fuesen considerados inocentes, no la pasarían bien los directivos que se hubieran manifestado críticos. Más allá de eso, no tendría que haber problemas con que alguno les pregunte a Tapia o Toviggino cuál es su verdad. Desde estas líneas surge apenas una ocurrencia que podrían plantearles: ¿no se podría haber ahorrado parte del dinero gastado para aumentar los premios a los campeones del fútbol argentino?

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en el predio de Ezeiza con Lionel Messi: el dirigente construyó su poder gracias a los éxitos de la selección @Argentina

Otro punto: si todos querían estar cerca de la AFA campeona del mundo, hoy es muy difícil que suceda lo mismo. La imagen de Messi y el seleccionado en un año mundialista seguirá atrayendo. Pero pegar el nombre de una empresa a una entidad tan acusada no parecería la mejor estrategia de marketing. Esto impacta no sólo entre posibles auspiciantes: un importante empresario argentino de medios contó recientemente en su círculo que rechazó una propuesta de derechos de transmisión que recibió de la propia AFA.

Por ahora no se puede aventurar hasta dónde escalarán las investigaciones. Si otro integrante del Comité Ejecutivo de la AFA o algún director de área pueden entrar en la bolsa. O si tocarán a Sergio Massa. Incluso si utilizarán, ya que fue utilizado un viejo tuit de Carlos Tevez, declaraciones antiguas como la de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, quien luego de que su equipo ganara la Copa de Liga 2023 les agradeció públicamente a “Chiqui Tapia, con su poder político, a mi amigo Pablo Toviggino que nos hizo la estructura de desendeudamiento y al Ministro Massa, que nos ayudó a pagar las inhibiciones en la FIFA”.

El nombre de Sergio Massa rebota desde que apareció en escena Javier Faroni Fabián Marelli�

Por lo pronto, el nombre del líder del Frente Renovador rebota desde que apareció en escena Javier Faroni, cuya pareja figura como titular de TourProdEnter LLC, el agente comercial de la AFA en Estados Unidos. Faroni es el accionista del Perugia, un club del ascenso italiano, mediante la firma Sports NextGen Ltd. Entre enero y septiembre de 2025, TourProdEnter LLC envió 5,7 millones de dólares a Sports NextGen Ltd. Aquí se imponen los siguientes interrogantes: si en los papeles sólo figura Faroni, ¿en la práctica hay algún otro? ¿Por qué les interesaría a quienes conducen la AFA ayudar a un club italiano? ¿El mensaje de rechazo a las sociedades anónimas tiene sus contradicciones? Los clubes son de los socios. O pueden tener socios conocidos.

Al fútbol lo atraviesan estas investigaciones. Sirve valerse de históricos empleados de la AFA para sacarse algunas dudas. O para sorprenderse más. Aquellos le guardan estima a Luciano Pantano, que firmó como el dueño de la mansión de Pilar que incluye helipuerto, decenas de autos de alta gama y todo el lujo posible. Lo recuerdan “de ordenanza, sin muchas posibilidades económicas”. El ascenso social evidentemente fue impactante.

Queda la duda acerca de si Tapia y Toviggino, o Toviggino y Tapia entendiendo cómo se maneja la rosca, estarán arrepentidos del famoso título a Central por un torneo que no era tal. Los hechos que se investigan son previos a aquella decisión. Pero el efecto dominó fue clarísimo. Primero sucedió el hartazgo popular; luego, un nuevo capítulo de la política subiéndose a esas olas. Se trata de una especialidad del Gobierno actual, que aceleró cuando notó que los insultos a Chiqui Tapia se habían empezado a cantar tanto como “Muchachos”. El presidente de la AFA ya tenía perfil alto. No así el tesorero, Pablo Toviggino, que dio un salto incluso a los juegos de la política. Parecía estar subiendo las escaleras de todo tipo de poder. Hoy parecería que subió hasta tirarse por un tobogán.