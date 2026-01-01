Thiago Fernández se despidió de Vélez y apuntó con dureza contra la dirigencia

Thiago Fernández cerró su etapa en Vélez de la manera menos esperada. El extremo de 21 años se marchó en condición de libre este 31 de diciembre y se sumará al Villarreal. Pero antes de viajar a España publicó un durísimo mensaje de despedida en redes sociales, en el que expuso con nombre y apellido a integrantes de la dirigencia del Fortín por los manejos durante la frustrada renovación de su contrato.

El desenlace fue el punto final de un conflicto que se arrastró durante meses y que terminó con Vélez perdiendo a uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel campeón de la Liga Profesional 2024.

A pesar de que el 1° de diciembre de ese año Fernández sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no pudo estar en la definición frente a Huracán, su aporte durante el año había sido clave: cinco goles y seis asistencias, números que lo ubicaron entre los más determinantes del equipo de Liniers.

Las negociaciones por la renovación comenzaron incluso antes de la lesión, con ofertas y contraofertas que nunca llegaron a buen puerto. En agosto, ya con el alta médica, Vélez anunció el apartamiento definitivo del jugador ante el fracaso de las charlas. Desde entonces, Fernández se entrenó por su cuenta, aunque también se lo vio junto al plantel en los festejos por las Supercopas Internacional y Argentina, sin que hasta ahora hubiera dado su versión pública del conflicto.

Ese silencio se rompió en su despedida. En un extenso posteo, el futbolista apuntó directamente contra la conducción del club: “Lamentablemente hoy en día el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabián Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastián Pait”, escribió.

Thiago Fernández jugó 48 partidos oficiales con la camiseta de Vélez, marcó cinco goles y dio seis asistencias @thiagofernandez_04

Fernández reveló además internas dirigenciales que, según su relato, terminaron de dinamitar el acuerdo: “La dirigencia no deja de lado sus peleas entre sí, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Augusto Costa, Fabián Berlanga me dijo ‘no renueves, te están mintiendo en el contrato’. Y esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llamé al club para renovar”.

La bronca fue todavía mayor al recordar una frase que, asegura, recibió desde la cúpula del club: “Tuve que escuchar que el presidente me diga, después de un año de jugar y perteneciendo al equipo campeón, que no había hecho el mérito para renovar el contrato, el cual era un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil”.

Pese a la dureza del mensaje, Fernández dejó en claro que su enojo no alcanza a la identidad del club: “Más allá de todo lo relacionado con la política, me voy con el corazón lleno de Vélez, pero del Vélez de verdad. La gente que trabaja en el club, desde la persona de seguridad hasta los cuerpos técnicos. Y agradecerle al verdadero hincha, el que nos acompañó en 2023 y al que en 2024 pudimos devolverle un poco de todo lo que nos dio”, expresó.

También le dedicó un párrafo especial al cuerpo médico y a los profesionales que lo acompañaron durante su recuperación, a quienes calificó como fundamentales en “el año más difícil” de su carrera.

Thiago Fernández en acción ante Estudiantes Rodrigo Valle - Getty Images South America

El posteo recibió el respaldo público de Gianluca Prestianni y Santiago Castro, otros dos futbolistas surgidos de las inferiores que tampoco se marcharon en buenos términos con la actual dirigencia, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo.

En números, Thiago Fernández se va de Vélez tras 48 partidos oficiales, cinco goles y seis asistencias, desde su debut el 21 de abril de 2023 ante Colón. En España firmó contrato con Villarreal hasta junio de 2031 y deberá presentarse el 2 de enero en las instalaciones del Submarino Amarillo.

La incógnita pasa ahora por su futuro inmediato: si será tenido en cuenta por Marcelino García Toral o si saldrá a préstamo, condicionado por la larga inactividad producto de la lesión.