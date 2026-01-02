Milan le ganó a Cagliari por la Serie A: Rafael Leão regresó con un gol y Niclas Fullkrug fue presentado y jugó

Milan venció este viernes por 1-0 como visitante al Cagliari gracias a un gol en la segunda etapa de Rafael Leão en el comienzo de la fecha 18 de la Serie A y volvió, al menos circunstancialmente, a la cima de las posiciones.

El delantero portugués se había perdido los últimos tres partidos del rossonero debido a una lesión en el aductor, pero regresó desde el inicio contra los sardos y fue decisivo con su sexto gol en 11 encuentros por la liga italiana esta temporada.

Rafael Leão marcó el gol de Milan en el triunfo por 1-0 como visitante ante Cagliari, por la Serie A AP

A los cinco minutos de la segunda mitad, Leão recibió un pase atrás del francés Adrien Rabiot, se perfiló y sacó un remate cruzado desde la izquierda que viajó al fondo de la red.

Casi 20 minutos después, desde el banco de suplentes sumó sus primeros minutos en el equipo el alemán Niclas Fullkrug, apenas horas después de haber sido presentado oficialmente, más allá de que había comenzado a entrenar con sus compañeros el fin de semana pasado. En el primer día del mercado de transferencias de invierno en Italia, el delantero que llegó a préstamo desde el West Ham firmó e hizo su debut ingresando por el autor del gol.

Fullkrug jugó en varios clubes en Alemania antes de mudarse al West Ham desde el Borussia Dortmund en 2024. Sin embargo, no logró trascender en la Liga Premier, donde solamente marcó tres goles en una primera temporada plagada de lesiones y ninguno en esta campaña.

Milan tiene la opción de comprar al jugador de 32 años por un monto reportado de cinco millones de euros (unos seis millones de dólares) al final de la temporada.

Lo mejor de Cagliari - Milan

El estadounidense Christian Pulisic desperdició la ocasión de marcar a falta de cuatro minutos para el final y no pudo darle la tranquilidad a los suyos, que de todos modos pudieron mantener su ventaja y llevarse los tres puntos a Lombardía.

La victoria le permitió a Milan extender a 16 la racha de partidos sin perder en la liga y lo colocó dos puntos por delante de su clásico rival, el Inter, y cuatro por encima del campeón vigente, Napoli, que jugarán este domingo ante Bologna y Lazio, respectivamente.

Rafael Leao (10) anotó el gol en su regreso al equipo tras una lesión y le dejó su lugar en el segundo tiempo a Niclas Fullkrug Enrico Locci - Getty Images Europe

Con esta derrota, en cambio, Cagliari quedó frenado en el decimocuarto puesto, con 18 unidades, y podría caer dos puestos si vencen Parma y Lecce durante el fin de semana.

Las posiciones