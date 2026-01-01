Anotó el primer gol de 2026 y más tarde corrió de arco a arco para dar la sorpresa de año nuevo en Australia

El fútbol mundial ya tiene su primer gol de 2026 y llegó, como tantas otras veces, desde Australia. La A-League fue la encargada de inaugurar el listado de partidos del nuevo calendario y el protagonista fue Lachlan Rose, delantero de Newcastle Jets, en la victoria 3-1 como visitante ante Auckland FC, puntero del campeonato.

El cero se rompió rápido. Apenas siete minutos habían transcurrido cuando los Jets se pusieron en ventaja tras una jugada colectiva muy bien ejecutada. Clayton Taylor desbordó por la izquierda y lanzó un centro bajo y peligroso al área. Allí apareció Rose, quien anticipó en el primer palo dentro del área chica y empujó la pelota a la red para marcar el 1-0, el primer gol oficial del 2026 a nivel profesional.

In a flash Newcastle take the lead at Go Media Stadium ⚡️



Lachie Rose gets his fourth of the season, volleying in Clayton Taylor's cross from close range 💥



Watch #AKLvNEW live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/XFoUT9QjOR — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) January 1, 2026

El delantero no se conformó con ese hito. Ya en tiempo de descuento, Rose corrió a toda velocidad desde su área sin pelota, a la salida de un córner en contra y con todo el equipo rival busandoel empate, para recibir un pase y sellar el 3-1 definitivo con el arco vacío, convirtiéndose también en el autor del primer doblete del año en el fútbol internacional.

It’s the 96th minute. Newcastle Jets lead 2-1 with nine men. What happens next: Just 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰 🤯⏰❤️



With the keeper up for a corner, Lachie Rose seals a special, special start to 2026 for his side.



Drink this vision in Jets fans 👇 What a win! pic.twitter.com/VJN3tg3Z0r — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) January 1, 2026

Con este triunfo, Newcastle Jets alcanzó las 15 unidades y escaló hasta el sexto puesto de la tabla de posiciones de la A-League. Quedó a cinco unidades de su derrotado, que suma 20 puntos y disputó un partido menos.

En la próxima jornada, Newcastle Jets visitará a Melbourne City, un rival que le pisa los talones en la tabla (tiene un punto menos), mientras que el líder visitará a Macarthur Football Club, uno de sus escoltas.

Quién es Lachlan Rose

Lachlan Rose, nacido el 10 de mayo de 1999 en Sídney, es un delantero versátil que puede desempeñarse como centrodelantero o extremo derecho. Llegó a Newcastle Jets al inicio de la temporada 2024/25, tras una destacada etapa de cuatro años en Macarthur FC, club con el que conquistó la Copa de Australia 2022 y disputó la AFC Cup.

En su primera temporada con los Jets marcó ocho goles en 20 partidos entre todas las competiciones, rendimiento que le valió el Premio Craig Johnston como reconocimiento a su impacto inmediato en el equipo.

Craig Johnston Award winner is 𝑳𝒂𝒄𝒉𝒍𝒂𝒏 𝑹𝒐𝒔𝒆 pic.twitter.com/eIussI1R44 — NEWCASTLE JETS FC ✈️ (@NewcastleJetsFC) May 9, 2025

Antes de dedicarse de lleno al fútbol, Rose practicó tenis durante su infancia, hasta que a los 10 años tuvo que elegir. Entonces, decidió enfocarse en el deporte que hoy lo tiene como protagonista.

Desde ese momento representó también a New South Wales y al seleccionado de Australian Schoolboys en 2017, y debutó en la NPL (National Premier Leagues, que es la segunda categoría del sistema de ligas de fútbol de Australia) a los 18 años.

Ahora, su nombre quedó definitivamente asociado a un dato que quedará anotado en las agendas futboleras de este año: Lachlan Rose es el autor del primer gol (y el primer doblete) del fútbol mundial en 2026.