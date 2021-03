Marcelo Gallardo: la formación escondida, el incidente con el línea y la crítica al Boca-River de reserva

Personalidad. Mentalidad. Tranquilidad. Bajo esos tres pilares, Marcelo Gallardo definió el equipo para jugar el domingo el superclásico frente a Boca en la Bombonera por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ya lo tiene en su cabeza, no lo compartió y esperará al sábado para compartirlo con los jugadores. “Los que lo asimilan jugar con la mayor naturalidad posible hace la diferencia”, afirmó el entrenador millonario. Y abrió la puerta para que Jonatan Maidana, un histórico referente del club, pueda llegar a ser titular.

“No estoy en condiciones de dar el equipo. Lo tengo, pero no estoy en condiciones de darlo. Lo podría dar, pero no tengo deseo de darlo y tampoco se lo comuniqué a los jugadores. Pero tampoco le quiero dar al técnico rival una formación definida de cómo jugar. Y el análisis que hago para diseñarlo es a partir de nuestro funcionamiento más allá de los sistemas y la cantidad de jugadores en el fondo y en el ataque. Somos funcionales. Ocupamos espacios según lo que creamos necesario. Los sistemas pueden influir, otra veces no. Lo importante es cuáles son las funcionalidades de los jugadores. Nosotros contra Boca medimos fuerzas”, destacó Gallardo en conferencia de prensa.

“Hay mucho conocimiento entre los equipos y los pequeños detalles a veces suelen marcar una diferencia. Siempre en estos partidos clásicos también juega la parte emocional y los futbolistas que suelen destacarse tienen que tener ese ingenio para tratar de salirse de lo que genera un partido como este. El que esté más tranquilo se va a terminar imponiendo. Hay mucho emocional más allá del conocimiento. ¿Si hay espacio para sorpresas? No sé, dependerá de lo que para ustedes sea sorpresa”, agregó el DT.

Además, Gallardo lanzó una crítica hacia el nivel de los juveniles, a propósito del triunfo en reserva de River sobre Boca por 1 a 0, con gol del colombiano Flabián Londoño. “No se vio un muy partido de fútbol, no se vio calidad de juego. Más allá de que es un clásico, lo vi de los dos equipos y me preocupa”. Y amplió: “Los formadores son fundamentales. Si no hay formadores es imposible. Tiene que haber maestros y chicos con ganas de aprender. Y la familia que no presione, que acompañe. Por suerte, mis padres me acompañaron en silencio, fue lo mejor que me pudo haber pasado”.

Las novedades del entrenamiento

En el último entrenamiento formal, Gallardo incluyó a Maidana como último hombre en la zaga de tres defensores centrales junto con Paulo Díaz y Robert Rojas, quien por momentos también fue reemplazado por David Martínez. Además, en el habitual 3-3-2-2, volvió a incluir a Fabrizio Angileri, quien se ausentó tres días y no pudo jugar con Argentinos Juniors por el delicado estado de salud de su padre en Mendoza, y apostaría por sostener a los habituales titulares.

“Fabrizio viene padeciendo de cerca una problemática personal con el padre y desde el miércoles empezó a sumar entrenamientos y tratamos de acompañarlo. Ha ido de menor a mayor y esperemos que llegue en buenas condiciones. Por otro lado, Maidana es un jugador que conocemos. Es el típico jugador que sabe de qué se tratan estos partidos, sabe la responsabilidad que tiene de competir para ganarse un lugar y no hace falta remarcárselo. El tipo vino y empezó a entrenar como es habitual en él. Fuerte mentalidad para ser un aporte. Y tiene posibilidades, como las tuvo de jugar el lunes”, destacó el DT.

Acerca de las diferentes versiones que surgieron en Boca sobre los problemas físicos de Carlos Tevez y Edwin Cardona, quienes estarían en duda para disputar el superclásico, el Muñeco intentó evitar la polémica y explicó: “No me dejo llevar por la información que no sea oficial. En general hago eso. A mí no me cambia absolutamente nada la formación del rival. Se la importancia de algunos futbolistas para su funcionamiento, pero no va a modificar mi pensamiento sobre cómo queremos jugar”.

Por otro lado, acerca del presente del Xeneize y el rival que su equipo va a enfrentar, Gallardo señaló: “Si me dejo guiar por la última formación de Boca, es un equipo que tiene juego en la mitad de la cancha, que no tiene mucha referencia de atacantes, pero van rotando. Eso lo hace un equipo que puede tener un control más de pelota mayor al habitual. Si entendemos que no somos un equipo que va a ir a especular, se puede hacer un partido abierto. Aunque los primeros minutos van a ser de estudio”.

Por último, acerca de los partidos frente a Estudiantes y Argentinos Juniors, en los que River no tuvo contundencia ofensiva y padeció algunas distracciones defensivas, el DT señaló: “Nosotros hemos perdido puntos en partidos en los que el desarrollo ha marcado que no fuimos superados. Pero no se gana con merecimientos. Se gana atacando y defendiendo bien. Debemos ser más contundentes, como lo fuimos con Racing, y debemos ocuparnos de estar más atentos en el fondo para no ofrecerle chances a los rivales”.

Otras frases de Gallardo

