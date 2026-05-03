A qué hora corre Franco Colapinto y por dónde se puede ver online el GP de Miami de la Fórmula 1

El Gran Premio de Miami de la temporada 2026 de la Fórmula 1, correspondiente a la sexta fecha del calendario pero la cuarta que se disputa a raíz de las suspensiones de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, se disputa este domingo en el Autódromo Internacional de Miami con la participación de Franco Colapinto (Alpine), uno de los 22 pilotos que tiene el Gran Circo.

La prueba estaba prevista inicialmente para las 17 (hora argentina), pero la Federación Internacional de Automovilismo la adelantó a las 14 porque está pronosticado tormentas en la Península de la Florida para las últimas horas de la tarde. La competencia se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede ver online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to the… pic.twitter.com/hasIGbJSgV — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

El GP de Miami es un evento relativamente nuevo porque se desarrolla desde 2022 y tuvo apenas cuatro ediciones con dos victorias para Max Verstappen (Red Bull), una para Lando Norris (McLaren) y la última para Oscar Piastri (McLaren).

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 14 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026 Opta

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026