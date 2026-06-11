Marcos Senesi es el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de 26 de la selección argentina en el Mundial 2026

Era el último ajuste que faltaba antes del debut ante Argelia, el próximo martes. Finalmente, el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, decidió que Marcos Senesi sea el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de 26 futbolistas de Argentina en el Mundial 2026. De esta manera, pese a las especulaciones, el entrenador de Pujato apeló a un cambio de defensor por defensor, en lugar de innovar con un volante, como pudo haber ocurrido con Guido Rodríguez, campeón en Qatar 2022.

Justo cuando sucede su designación para formar parte de la cita de Estados Unidos, México y Canadá, Senesi acaba de dar un nuevo paso en su carrera europea: Tottenham anunció este último miércoles la llegada del defensor argentino, que quedará oficialmente incorporado al club londinense el 1° de julio tras finalizar su vínculo con Bournemouth.

El espíritu guerrero de Senesi en Bournemouth Jacob King - PA Images - PA Images

Así, a los 29 años, el zaguero surgido de San Lorenzo disfruta de dos grandes noticias para su carrera futbolística: el desembarco a uno de los equipos más importantes de la Premier League -con la posibilidad de compartir la zaga defensiva, con Cristian “Cuti” Romero. “Es una sensación muy especial ser jugador de Tottenham Hotspur. Y además, ser considerado por Scaloni en el equipo que intentará defender la corona en Qatar.

Ayer, Senesi había hablado sobre su pase al Tottenham: “Desde el primer momento, el club me mostró por qué me quiere y cuánto desea que forme parte de lo que está construyendo. Es algo emocionante y estoy deseando involucrarme”. El defensor también dejó en claro cuáles son sus objetivos en esta nueva etapa. “Cada vez que pise el campo haré todo lo posible para que los hinchas se sientan orgullosos y para devolver al club al lugar al que pertenece. Quiero ganar títulos con Tottenham y haré todo lo que pueda para lograrlo”, sostuvo.