Martín Liberman cuestionó la actitud de los jugadores de la selección argentina y los hinchas lo cruzaron

El periodista Martín Liberman cuestionó este miércoles la actitud de los jugadores de la selección argentina, durante el encuentro que disputaba el combinado nacional, frente a su par de Italia por la Finalissima. Según el cronista y animador, los futbolistas de “La Scaloneta” sobraron a sus rivales en un tramo del segundo tiempo, cuando el partido parecía estar encaminado en favor del equipo “Albiceleste”.

“Cancherear NO va. Si les dan una patada, bánquensela. Están sobrando”, escribió Liberman en su cuenta de Twitter, en el momento en que Argentina estaba al frente en el marcador por 2 a 0, y los futbolistas tocaban la pelota entre sí. De hecho, la jugada desencadenó en una dura infracción del defensor Giovanni Di Lorenzo, a quien le valió la amonestación, sobre Lionel Messi. Su publicación le valieron más de 3000 respuestas, en las que, mayormente, los usuarios reprobaban su comentario.

En otro tuit, el animador se explayó en su idea: “Me encanta cómo está jugando. Pero los tacos, y los caños, son al pe...”. A la vez, señaló que, “de mitad para arriba, es arrollador el equipo”, y destacó el “muy alto nivel del capitán (NdeR: por Messi), de Lautaro (Martínez) y de (Ángel) Di María!”. Respecto de “La Pulga”, el comentarista deportivo resaltó la importancia de Leo en el partido, y opinó que se reencontró con su mejor nivel.

“Apareció el Messi del último tiempo en la selección, y Argentina gana 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez. En estos 30′ el capitán argentino jugó mejor que en todo el año de Paris. Hoy, la selección es su lugar en el mundo”, publicó Martín en sus redes sociales. Luego, agregó: “Messi modo selección. Otra historia. Está jugando un partidazo”. Desde que llegó al PSG, el siete veces ganador del Balón de Oro marcó 11 goles en 34 partidos. Además, dio 14 asistencias. En cuanto a los logros colectivos, se coronó campeón de la Ligue 1, pero quedó afuera de la Champions League en octavos de final frente al Real Madrid.

Una vez finalizado el partido, Liberman definió al partido como un “baile” en favor de Argentina, y relativizó la valía de Italia por la ausencia de cuatro de sus jugadores más importantes: Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa y Marco Verratti. En ese sentido, indicó que hay lugar para soñar, pero que la Selección se midió ante un rival “débil”. “Mejor escenario para Argentina hoy no puede haber. Nosotros completos y ellos sin la mitad del equipo. Gran chance para ‘La Scaloneta’ esta tarde/noche en Wembley!”, pronosticó antes del partido.

En esa línea, el jurado de Los ocho escalones había advertido que la “Azzurra” no presentaría su once ideal. “Mientras para Argentina es un partido ‘importante’ y suma ‘copa’, Italia no le da ninguna trascendencia y guarda a sus mejores futbolistas para la Nations League. Consideran el de hoy un trofeo menor e irrelevante (casi un amistoso). Vale aclarar que es una copa OFICIAL”, señaló. Ya durante el desarrollo del partido, indicó que las ausencias eran “indisimulables”, y consideró que los suplentes de Italia que jugaron contra Argentina “están muy lejos de los titulares”, a quienes, estimó, extrañó a lo largo del partido.

Por último, elogió las declaraciones del entrenador Lionel Scaloni, quien tras ganar su segundo trofeo en menos de un año, dijo: “Si me apuran, creo que hay demasiada ilusión con este equipo. Y en el fútbol te bajan de un plumazo. Sabemos que juegue quien juegue nos van a dejar bien parados, pero pensar que hay algo ganado es un error”. Asimismo, dijo que el DT “es un crack”, arremetió contra los “termo” que lo apoyan, y recordó que todos “lo querían limpiar todos antes de la Copa América”. En tanto, se animó a hacerle un pedido al pujatense: “Que esté abierto a poner y sacar si vale la pena”, indicó, y citó el caso del volante de River Plate, Enzo Fernández.