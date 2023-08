escuchar

Este viernes, el periodista Martín Liberman hizo un fuerte posteo en su cuenta de red social “X” unos minutos después de la entrevista que el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, ofreció a la señal televisiva TyC Sports, donde dio una polémica visión sobre las elecciones presidenciales que este año debieran celebrarse en la institución.

Cuando Riquelme fue presentado por su futuro político, en relación a si va a presentarse como candidato a los comicios, el exjugador sorprendió con una respuesta fuera de registro. “¿Diciembre? Falta mucho para diciembre. Yo creo que lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones. Si la gente que estaba quiere un poquito al club, tendría que disfrutar, venir a la cancha a apoyar. Porque eso sí es ser hincha del club. Si tu club volvió a ser un club de fútbol, vos tendrías que hacer eso”, razonó “El último diez”.

Al mismo tiempo, en alusión a la oposición política dentro del club, Román apuntó contra esos dirigentes, y aseguró que “van a intentar ensuciar por todos lados porque es el juego que hacen siempre”, tras lo cual, reiteró su deseo de que no haya elecciones en el club. Para justificar su posición, el exmediocampista de la selección argentina explicó que “el club está bien, venimos de una pandemia, nos dieron el club con deudas”.

Tal vez, como respuesta a estos dichos del excapitán xeneize, Liberman, quien en más de una ocasión se mostró crítico con la actual gestión de Boca, publicó un enigmático texto: “Son dictadores… no les gusta la democracia, ¿no? ¡Si igual es 90 a 10, según ellos! No tendría que haber elecciones, dice el muchacho suelto de cuerpo… evidentemente, quiere perpetuarse en el poder. Si igual ganan fácil, ¿cuál sería el problema? ¿Qué más lindo que legitimar la gestión?”, se preguntó el comentarista deportivo.

Las críticas de Riquelme a la fiscal Celsa Ramírez

La semana pasada, en el marco de una investigación por reventa de entradas, la policía bonaerense allanó la casa de Cristian Riquelme, hermano de Juan Román y empleado de Boca, en un operativo por el juez en lo penal, contravencional y de faltas porteño, Juan Pablo Casas.

Según fuentes judiciales, por una cuestión de competencia, el expediente quedó a cargo de Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (Ufeem) del Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo de Celsa Ramírez. El año pasado, la misma dependencia pública había dispuesto la clausura de la Bombonera por motivos edilicios.

Tras calificar los hechos vinculados a su hermano como de índole personal, el dirigente deportivo hizo su descargo en la entrevista, y aprovechó para hacerle un particular pedido a la fiscal. “Con todo el respeto que me merece esta señora, le tengo que pedir que devuelva la computadora que se llevó de mi hermano, porque es de su hija de tres años y la usa para mirar los videítos, para bailar. La nena está aburrida en la casa. No sé si tiene hijos. Que devuelva la computadora que se llevó de la casa de mi hermano”.

A la vez, recordó que Celsa Ramírez cito a declarar a su hijo, Agustín, durante la pandemia, por presuntamente violar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). “No sé si tiene un problema contra los Riquelme, porque después mando a allanar la casa de mi hermano. Es un tema personal mío”, indicó.