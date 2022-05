Martín Liberman cruzó fuerte al Boca campeón: “Este equipo no será recordado por nada”

El periodista Martín Liberman realizó este domingo por la noche un análisis crítico del título obtenido por Boca Juniors. El equipo xeneize ganó la Copa de la Liga Profesional 2022, luego de vencer a Tigre en la final por 3 a 0, en el estadio Mario Alberto Kempes. Los dirigidos por Sebastián Battaglia habían terminado en la segunda ubicación en la primera fase, mientras que en la zona de playoffs, derrotaron a Defensa y Justicia, a Racing Club, y al propio Matador. Además, le ganaron a otros candidatos como Estudiantes (LP) y River Plate, y en condición de visitante.

“Este Boca no puede ser recordado por nada, porque no deja huella. (...) No tiene muchas cuestiones a las cuales aferrarse para la historia”, lanzó el conductor de Debate F (Star+), quien argumentó que el conjunto xeneize “es un equipo sin estilo, sin tanta convicción, sin tanta adhesión”. En ese sentido, se puso en el lugar del hincha de boca, y dijo: “No creo que la gente se identifique (y diga): ‘¿Vos viste cómo pasa al ataque (Luis) Advíncula, cada pase de Pol Fernández, aquella corrida por la izquierda de (Óscar) Romero?”.

En ese marco, estimó que este equipo “no entra ni en el top 20″ de los mejores de la historia de Boca, y señaló que no tiene ningún “rasgo distintivo”. “No será recordado por nada”, remató. Al mismo tiempo, destacó que el club de La Ribera “sigue siendo el más ganador por varios cuerpos de ventaja” en cuanto a los títulos obtenidos por la institución, tanto a nivel local como internacional.

Frank Fabra de Boca Juniors besa el trofeo de campeón tras la victoria 3-0 ante Tigre en la final de la Copa de la Liga de Argentina, el 22 de mayo de 2022, en Córdoba. (AP Foto/Nicolás Aguilera)

A la vez, consideró que Boca es un “justo campeón” porque “sacó a relucir lo mejor de si en los momentos clave y en los partidos fundamentales”, aunque opinó que el equipo azul y oro “no es el que mejor juega”. “Creo que River es mucho mejor que Boca, creo que Racing jugo mejor que Boca, pero demostró ser mejor en otras facetas que también cuentan a la hora de analizar el juego: la jerarquía, la aparición cuando ‘las papas queman’, y ganarles en el mano a mano a los más difíciles.

En cuanto al partido definitorio ante Tigre, Liberman estimó que Boca “ganó holgadamente” el encuentro, y se “lo llevó puesto” al equipo de Diego Martínez. “Lo pasó por encima”, reforzó. Sin embargo, puntualizó que Boca lo logró por “jerarquía, capacidad individual” y “no por juego”. Asimismo, agregó que Boca tuvo momentos de mucha zozobra durante los 90 minutos, y ponderó la labor de la defensa del equipo porteño, en especial, de Frank Fabra y Luis Advíncula.

Frank Fabra marcó el gol del 2 a 0 en la final ante Tigre DIEGO LIMA - AFP

Sobre el entrenador Sebastián Battaglia, explicó que “resistió en los momentos clave, estuvo firme en los partidos que podían llegar a ser punto de inflexión” y se “sostuvo”. Con total sinceridad, se preguntó: “¿Quien hubiera imaginado al comienzo del campeonato que Boca iba a ser campeón y ganar con tanta holgura un partido final?”.