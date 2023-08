escuchar

El conductor Martín Liberman cuestionó este domingo la actitud de los electores argentinos que decidieron no asistir a los comicios presidenciales, tras publicar una foto en sus cuentas de redes sociales donde se lo ve emitir su sufragio durante las PASO 2023. Además, puso en valor el acto democrático.

“¡Nada más lindo que votar! ¿Cómo puede ser que vaya tan poca gente?”, se preguntó, intrigado, el comentarista deportivo. A la vez, ironizó: “En Argentina el voto es obligatorio, pero a esta altura es una manera de decirle…”. Asimismo, en su cuenta de Instagram, compartió una filmación desde el cuarto oscuro. Según se pudo observar en el video, el conductor votó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este lunes, en su programa En línea, el periodista analizó los resultados de las PASO: “Prendió fuego todos los libros de historia. Es un punto de inflexión en la política. Se terminó con la mentira de que para ganar tenés que tener estructura, partido, muchos años de construcción... Se dinamitó”.

En tanto, a partir de los cortes de boleta registrados en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, Liberman sentenció: “La gente aprendió a votar. Hubo un montón de corte en Pilar. (La gente) sacaba a Massa de la lista, pero dejaba a su candidato en el municipio. No se puede subestimar más a la gente”.

“Fue una excepcional campaña de Javier Milei. Yo le destaco que siempre dice lo que siente y no acomoda su discurso, buscando quedar bien y ser simpático. Lo que nunca podrá recriminarle es que no dice lo que siente; incluso, con temas muy sensibles como son los órganos, la ausencia de ministerios, la seguridad, la dolarización”, enumeró, respecto de algunas declaraciones del candidato antes de la campaña.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, en los estudios de LN+

Además, calificó a Milei como un candidato “rupturista” y que no tiene “nada que ver con lo que ha pasado antes”. “Cuando la gente está cansada de los políticos que le chorean, que hacen las cosas mal, que les toman el pelo, que simulan estar tristes en cámara, cuando asesinan a alguien o cuando la gente no tiene para comer, no hacen falta años de militancia para transformarte en una opción”, acotó.

Crítico, el conductor aseguró que el electorado castigó a los “políticos que hace 20 y 30 años viven del estado y no aportaron una solución para la Argentina. No digo que no haya tenido buenas intenciones. Tampoco quiero decir que son todos iguales. No creo en ese que se vayan todos de Javier”, admitió.

En cuanto a la estrategia de Milei de cara a las elecciones generales, Liberman estimó que el candidato libertario debería dejar que todos los que quieran “se suban al barco” para acaparar más votos; en otro orden, calificó como “muy mala” la elección del candidato de LLA a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra. “Ni siquiera pudo arrastrar el viento de cola que significa su candidato”, cuestionó. Por otro lado, señaló que la campaña de la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, fue “buena”.