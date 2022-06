El conmovedor gesto de los jugadores de la selección argentina con el Kun Agüero tras el triunfo ante Italia

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se lució durante 90 minutos en el partido ante Italia en Wembley, Londres, y finalmente se consagró campeón de la Finalissima con un triunfo de 3 a 0. Tras la hazaña, todo el plantel se trasladó al vestuario y realizó un festejo eufórico envuelto en cantos y emoción. En medio de la celebración, hubo una pausa para el compañerismo y eso se notó con un gesto: los jugadores incluyeron en la fiesta a Sergio ‘el Kun’ Agüero, quien hasta hace pocos meses se lucía como delantero.

Si bien ya no forma parte del plantel -se retiró del fútbol profesional a raíz de complicaciones en su salud-, el Kun estuvo presente a través de una videollamada que hizo con sus excompañeros.

En su cuenta de Twitter compartió la foto del momento y les dedicó unas palabras. “Mis hermanos, los amo y gracias por compartir este momento conmigo”, escribió junto a la postal en la que se ve a Rodrigo De Paul, Alejandro Darío Gómez, Ángel Di María, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes.

El mensaje del Kun

En la imagen también se observa el trofeo que el plantel ganó el miércoles, e incluyeron el de la Copa América 2021, que contó con el juego de Agüero antes de que se le detecte una arritmia cardíaca y abandone el deporte de alta competencia. En esa oportunidad, la selección argentina obtuvo un histórico triunfo por 1-0 sobre Brasil en el estadio mítico Maracaná.

Quien sí aportó su presencia en el campo de juego fue Benjamín Agüero, el hijo del Kun y Gianinna Maradona. El adolescente ingresó en compañía del exfutbolista Javier Zanetti y con una pelota que tenía el rostro de nada más y nada menos que de su abuelo, Diego Maradona.

El diseño de la misma tenía la famosa frase que el ídolo realizó en su partido de despedida en la Bombonera, el 10 de noviembre de 2001: “La pelota no se mancha”.

Maradona recibió un homenaje en un marco de gran emoción, a un año y medio de su muerte. Al igual que él, también se lo recordó a Paolo Rossi, el mítico futbolista italiano que falleció en 2020. Su nieto apareció junto al exfutbolista Marco Tardelli y entre los cuatro llevaron el trofeo de la Finalissima.

El homenaje que le hicieron a Diego Maradona y Paolo Rossi

El día que el Kun Agüero se despidió del fútbol profesional

El 15 de diciembre de 2021 el exdelantero formó parte de una conferencia de prensa del FC Barcelona que se celebró en el Camp Nou. Allí se presentó con Joan Laporta, presidente del club, y realizó el doloroso anuncio en el que explicó las razones de su retiro del fútbol profesional. Además, agradeció a todos los que formaron parte de su carrera.

“Estoy muy orgulloso, muy feliz. Desde los cinco años que he tocado una pelota; mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa. Quiero agradecerles a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético. Apostaron por mí. A la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. Y a la gente del Barça”, aseguró.