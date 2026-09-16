Max Verstappen corrió contra 100 pilotos de karting: arrancó último y pasó a todos en 35 minutos

Max Verstappen volvió a exhibir su talento en el automovilismo aunque esta vez lejos de la Fórmula 1. El piloto neerlandés de Red Bull protagonizó el desafío “Max vs 100”, una carrera especial de karting disputada en Silverstone, Reino Unido, en la que largó último y consiguió adelantar a 100 competidores para quedarse con la victoria tras 35 minutos de carrera.

El evento, organizado por esa escudería tuvo un formato inusual. Verstappen partió detrás de un centenar de participantes distribuidos en cinco equipos de 20 pilotos cada uno. Cada corredor quedaba eliminado en el momento en que el Verstappen lo superaba en pista.

Sin embargo, quienes eran alcanzados podían continuar en el circuito, aunque ya fuera de competencia, alentando a los compañeros que siguieran resistiendo el avance del neerlandés.

Desde la largada quedó en evidencia la diferencia de nivel entre Verstappen y el resto de los participantes, ninguno de ellos con experiencia en el automovilismo profesional. Antes incluso de llegar a la primera curva, el piloto de Red Bull ya había dejado atrás a 20 rivales.

La carrera se volvió caótica durante los primeros metros. En una de las curvas se produjo un choque múltiple que obligó a desplegar una bandera amarilla. Varios kartings quedaron bloqueados sobre el trazado, mientras otros competidores intentaban evitar los choques. Verstappen se salió de la pista, pero pudo reincorporarse.

Max Verstappen supero a 100 rivales en poco más de 35 minutos en Silverstone

Aun con esas dificultades, completó una primera vuelta espectacular: adelantó a 64 pilotos y pasó del puesto 101 al 37. Para la sexta vuelta ya se encontraba entre los seis primeros clasificados.

Tras cruzar la meta y completar la eliminación de todos los competidores, el piloto se mostró satisfecho. “Eso fue sencillamente encantador. Fue muy divertido”, comentó al término de la carrera.

También bromeó sobre el lugar que ocuparía el triunfo dentro de su trayectoria deportiva. Según dijo, se trató de “la mejor victoria hasta ahora” de su carrera.