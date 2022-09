Arrestaron a Marcelo “Teto” Medina: la causa por la que fue acusado y las víctimas que lo denunciaron

Esta mañana, el conductor y panelista Marcelo “Teto” Medina fue detenido en su domicilio en el barrio de Palermo. Está sospechado de integrar una asociación ilícita denunciada por estafas, reducción a la servidumbre y explotación laboral en una comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones que él promocionaba. Hay otros 16 detenidos por la causa.

La investigación fue iniciada en el municipio bonaerense de Berazategui por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming. Se estiman unas 200 víctimas.

Detuvieron al Teto Medina

Por tratarse de delitos de índole federal intervino en el arresto de Medina la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, según pudo saber LA NACION. Por orden del fiscal Daniel Ichazo, de Berazategui, y del Juzgado de Garantías N.º 8 de Florencio Varela; a cargo del magistrado Adrián Villagra, se realizaban esta mañana 21 allanamientos simultáneos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba.

Teto Medina

Además del Teto Medina, que fue aprehendido en Cabello 3149, fueron detenidas las autoridades del centro La Razón de Vivir. La investigación se originó por denuncia en sede fiscal en la cual se informó que en una comunidad terapéutica orientada a personas con adicciones en la zona sur de la provincia de Buenos Aires estarían sometiendo a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral a quienes asisten para su rehabilitación.

“No queremos generar una mayor vulnerabilidad en las víctimas”, explicó esta mañana el fiscal Ichazo a los familiares de las personas internadas para intentar llevarles tranquilidad ante la situación. “No queremos que los chicos vuelvan a la calle a drogarse”, les pedían los allegados casi como una súplica y reclamaban que la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) no se ocupe de los residentes.

La detención de Teto Medina

“Cada familia va a ingresar y hablar con los profesionales de la salud para conocer la alternativa que existe en sus hijos”

El fiscal Ichazo le aseguró a los allegados de las personas atendidas en el centro de rehabilitación que “cada familia va a ingresar y hablar con los profesionales de la salud para conocer la alternativa que existe en sus hijos”. “Acá nadie se va a ir contra su voluntad. Lo vamos a charlar cuando terminemos la intervención”, les aseguró.

Ichazo explicó que la investigación se originó con denuncias de propias víctimas que salieron de la institución La Razón de Vivir en los últimos seis meses que se corroboraron con 45 escuchas telefónicas.

Fueron unas 10 personas las que denunciaron “reducción a la servidumbre, trabajo forzoso, medicación no controlada que se le daba a algunos y no a todos, y el tema de la ganancia económica porque los hacían trabajar y no les pagaban y le pedían a la familia una cuota mensual”, se explayó el fiscal.

Se identificaron a unas 200 víctimas, entre mayores y menores de edad, y a 19 victimarios. En el desarrollo de la pesquisa se determinó que habría otros centros terapéuticos provinciales involucrados en donde el ex VideoMacht participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización.

El abogado que representa al Teto Medina, Adrián Tenca, dijo esta mañana que “no tiene ningún asidero” la acusación contra su defendido. “Daba charlas sobre la rehabilitación. No tiene ninguna participación en nada de lo que le están imputando. Es una cuestión ajena a él”, agregó. ”Servidumbre es una imputación muy fuerte”, resaltó el letrado.

En diálogo con Radio con Vos, Tenca indicó que una vez se ponga en conocimiento de la imputación, “seguramente pidamos la excarcelación”. “El Teto estaba contento porque sentía que ayudaba a la gente a recuperarse”, sumó el abogado.

En los otros allanamientos intervienen la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Buenos y la Policía de Córdoba, agregaron las fuentes policiales y judiciales.

Detuvieron a Marcelo “Teto” Medina por reducción a la servidumbre y abandono de persona

Consternación

En la puerta del centro asistencial La Razón de Vivir, ubicado en Berazategui, familiares de jóvenes tratados por sus adicciones allí se congregaron para manifestar su apoyo a Medina. “Es una persona que revirtió todo. Esto es una gran mentira que se va a descubrir”, dijo una mujer en defensa del panelista.

Otra madre de una de las personas que permanecen en tratamiento dijo que Medina “les da charlas”. “Les dice que tienen que poner empeño. Es un buen hombre. Nunca hubo un problema o algo raro”, agregó.