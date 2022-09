“No tengo ganas de hablar con él”: el tenso ida y vuelta entre dos periodistas de ESPN

Los columnistas de F12 (ESPN), Juan Simón y Augusto Cesar, protagonizaron este miércoles un tenso ida y vuelta por viejas rencillas del pasado, que datan de cuando el exfutbolista era mánager de Boca Juniors, y el periodista cubría la actualidad del equipo xeneize, al igual que lo hace ahora.

Todo comenzó cuando el conductor del programa, Mariano Closs, le preguntó a Cesar cómo formaría Boca en su próximo partido frente a Godoy Cruz, por la 21era. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En ese momento, Simón, que sigue de cerca el presente de Boca, murmuró la misma línea defensiva que, en voz más elevada, enumeraba Augusto.

Allí, Closs advirtió, irónicamente: “Hay un eco, acá...”. “Estamos a dos voces con la formación”, añadió Leo Paradizo. Entre risas, Cesar le devolvió a Simón: “Te invito acá al predio, si querés...”. “No, te lo doy yo al equipo”, replicó el exdefensor. Con ánimos de redoblar la apuesta, Augusto lanzó: “Ah mirá. Cuando eras mánager, podías escribir más, entonces”, en relación a las respuestas que no recibía en su momento.

Acusando recibo del mensaje, Simón replicó: “Cómo le gusta pasar factura todo el tiempo”. Al avalar a su compañero, el periodista Martín Costa dijo: “Él aprovecha cada vez que puede”. Más adelante en el programa, el exfutbolista le hizo una pregunta a Augusto, pero a través del conductor de Closs, lo cual llamó la atención del conductor. “¿Por qué no lo nombró a (Martín) Payero?”, le preguntó Juan al relator.

Martín Payero Anibal Greco - La Nación

“Dice Juan... se ve que no habla con vos, me preguntó a mí. Por si no lo escuchaste”, dijo Mariano entre risas. En su defensa, Simón se confesó: “Porque no tengo ganas de hablar con él, hoy”. Sin quedarse callado, Augusto retrucó: “Cuando era mánager, tampoco”.

Respecto de la consulta sobre Payero, el cronista explicó que “es uno de los que puede seguir en el equipo”, tras lo cual advirtió que “el rendimiento” del volante en el último partido “fue flojo”. Como no le brindó una respuesta precisa a su consulta, “Categoría” se vengó y le espetó a Augusto: “Te agarré”.

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



SE VIENE EL TOMBA



Se suma @Augustocesar22 con las novedades de Boca, que tiene muchas bajas de cara al próximo partido de la Liga Profesional.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/fBEuoSH0Gl pic.twitter.com/n3DtVPfLZZ — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 21, 2022

Por último, Closs le consultó a Augusto Cesar si “le hubiese gustado” que Leonardo Ponzio, que esta semana celebró su partido homenaje, jugara con la camiseta de Boca. En ese momento, el periodista recordó que “estuvo” cerca “en algún momento”. Dispuesto a seguir la diatriba verbal, Augusto agregó que “Milton Casco y Javier Pinola también” podrían haber jugado en el club de la Ribera. “Ahí, Juan te puede contar, también”, le aclaró a Closs.

Milton Casco estuvo cerca de jugar en Boca Prensa River

Sin más alternativa que aclarar, el ex director deportivo contó que Casco se terminó inclinando por River porque Newell’s les ofreció, además de una oferta económica similar a la de Boca, al futbolista Lucas Boyé. En tanto, sobre el defensor surgido en Chacarita, Simón señaló que lo tentó para recalar en la institución antes de su paso por Rosario Central. “Se estaba yendo a Rosario, lo llamé al representante y me tiré de cabeza. Le dije: ‘vení que acá te ofrecemos más’. Mantuvo su palabra. Yo hablé con el representante. No estaba firmado”, concluyó.