Messi mostró la intimidad de su cumpleaños: “Es hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado”

Lionel Messi cumplió 39 años y festejó por 13.ª oportunidad durante una concentración con la selección argentina, por lo que la celebración junto a sus compañeros en pleno Mundial 2026 no tardó en llegar al mundo de las redes sociales. En esta ocasión, mediante una campaña impulsada por Adidas, cada uno de los 25 convocados llevó una remera personalizada con una fotografía junto al capitán.

En esta ocasión, el video de poco más de tres minutos de duración inició con todos los jugadores dirigiéndose al comedor con sus remeras, y el primero en aparecer fue Giuliano Simeone. Debajo de cada imagen, Adidas puso la frase “¡Feliz cumpleaños Leo!”. Pero eso no fue lo único, sino que del lado de atrás de cada prenda había una carta para el capitán de la selección argentina.

En la previa, Messi se mostró junto a sus compañeros más cercanos de la selección Captura Instagram

“A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz!”, expresa la dedicatoria de la marca deportiva. Así, en la continuidad del video se observó a cada uno de los jugadores con su foto especial con Messi, desde sus más cercanos Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi hasta los más jóvenes como Nicolás Paz y José Manuel López.

Una vez en el comedor, Messi recibió el saludo de todos los presentes, desde sus compañeros hasta el cuerpo técnico y los cocineros de la AFA. En este último caso, volvió a darse la costumbre de ver al capitán festejar con Diego Iacovone y Antonia Farías, quienes también cumplen años el 24 de junio. Al final del video, se pudo escuchar que el rosarino recordó sus inicios: “12 años juntos”. Con estas palabras, hizo referencia a la cantidad de veces que festejó con el plantel mayor, además de aquel Mundial Sub-20 de 2005.

El mensaje de Messi para los argentinos

Junto con esta publicación, Lionel Messi también escribió un mensaje en Instagram que generó mucha emoción entre los argentinos. “Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más”, comenzó por escribir.

El mensaje de Messi durante su cumpleaños Captura Instagram

Luego, la dedicatoria sigue: “Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes”. Para finalizar, el capitán de la selección argentina se mostró expectante del futuro. “Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado. ¡Gracias, abrazo grande!”, concluyó.