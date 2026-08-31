Messi se retiró de la selección: el mensaje de Rodrigo De Paul

Este lunes Lionel Messi comunicó a través de su cuenta de Instagram que se retira de la selección argentina. Con una carta emotiva, se despidió y justificó que ya está “vacío”. Ante este mensaje, Rodrigo De Paul no tardó en manifestarse al respecto.

Rodrigo De Paul reacciónó ante la despedida de Messi de la Selección (Fuente: Instagram/@leomessi)

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección.. Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, ¡¡no te imaginás cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno”, escribió el futbolista en la sección de comentarios.

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