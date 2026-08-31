Messi, sobre su retiro de la selección: “Me quedé vacío” y otras 10 frases de su carta de despedida

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina. Mediante un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, el rosarino de 39 años le puso punto final a un camino marcado por varios títulos, entre ellos, el Mundial de Qatar y las dos Copa América que cortaron una larga sequía de éxitos deportivos.

De puño y letra, el delantero se tomó el tiempo de volcar todos sus sentimientos al respecto y así cerró una etapa importantísima en su carrera deportiva, la cual seguirá vinculada, únicamente, con el Inter Miami.

Una de las últimas imágenes de Messi con la camiseta de la selección: envuelto en llanto tras la derrota ante España PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Las 10 frases más importantes de la carta que escribió Messi para anunciar el retiro de la selección

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”.

“ Les juro que siempre dejé todo , no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”.

, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”.

“ Me vacié , ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro”.

“Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”.

“Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir”.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

El video que publicó Messi en su cuenta oficial tras el retiro en la selección argentina

Messi se despide de la Selección: esto dice la carta completa

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.