Son días muy especiales para la familia Schumacher. Este viernes se cumplirán 10 años de aquel momento angustiante y dramático en el que sus vidas cambiaron para siempre. Se acercaba fin de año y el séptuple campeón mundial de Fórmula 1 disfrutaba ese domingo de una jornada de esquí en los Alpes franceses, más precisamente en Meribel, Saboya. Siempre amante del vértigo, Michael no eligió la pista más tradicional: optó por un sendero peligroso. A alta velocidad, surgió lo inesperado: el choque brutal contra una roca que asomaba en medio de la nieve. El impacto de su cabeza fue tremendo, al punto de que perforó el casco protector que llevaba. Cerca suyo estaba Mick, uno de sus hijos, también piloto. La historia es conocida y se revive con una actualidad que no da la sensación de haber transcurrido una década.

Schumy estaba por cumplir 44 años (el 3 de enero). Hoy está próximo a los 55, aunque todo fue distinto desde aquel 29 de diciembre. Pasó seis meses dormido en coma profundo en un centro asistencial en Grenoble. Luego fue trasladado a una de sus mansiones. Desde entonces, privó el hermetismo familiar. Muchos hablaron, aunque pocos dijeron algo sustancioso. Corinna, su mujer, se encargó de que no hubiera filtraciones. Se sabe, por algunos comentarios de amigos y allegados que lo han visitado, que está distinto, aunque se desconoce cuán diferente; a quiénes reconoce y a quiénes no, y cómo se conecta con aquellos que sí están en la diaria con él.

El afectuoso saludo de Michael para su hermano menor Ralf, cuando lo superó en Montreal

El más reciente que se refirió a Schumacher fue su ex manager, de 81 años, Willi Weber, con quien el piloto alemán terminó distanciado. En una entrevista con el diario alemán Express, Weber aportó sus dudas sobre el bienestar de Schumy: “Cuando pienso en Michael ahora, lamentablemente ya no tengo ninguna esperanza de volver a verlo”, dijo Weber. Y agregó: “No hay noticias positivas después de diez años”.

Ralf Schumacher es el hermano menor, con 48 años. También corrió en la Fórmula 1 durante diez años, entre 1997 y 2007, aunque no tuvo el suceso del mayor de la familia. Sí logró seis victorias: condujo para los equipos Williams, Jordan y Toyota. En las últimas horas fue entrevistado por el diario sensacionalista Bild, de su país.

Una conferencia de prensa y la mirada de los Schumacher: "Es mi hermano mayor y mi mentor"

Fue uno de los integrantes del clan Schumacher que estuvo desde el primer momento tratando de colaborar en lo que se pudiere, más allá de lo que hiciera la medicina. Fue tajante y melancólico en sus respuestas sobre Michael, aunque no dudó en un aspecto: “Aquel hecho cambió a nuestra familia”. Ralf reconoció que, en la actualidad, no hay relación con la familia de Michael: “Cuando veo a sus hijos Gina-Maria y Mick, mi corazón sonríe. Si alguien de la familia busca mi consejo, ahí estoy. Pero siguen su propio camino”.

Como suele ocurrir en estos casos, Ralf hizo hincapié en lo que provoca el destino en las vidas de las personas, aun cuando Michael (y él, y también su sobrino), adoptaron riesgos extremos en la actividad que eligieron como profesión. E incluso, su hermano fue más allá de lo aconsejable aquel día en los Alpes franceses. “Puedo decir que su accidente fue una experiencia muy mala y drástica para mí también. Pero no sólo para mí, por ejemplo también para los hijos de Michael. Mick, como todos sabemos, estaba allí, esquiando junto a su padre, cuando era un joven adolescente. Si tenía apenas 14 años. Desafortunadamente, la vida no siempre es justa y aquí también hubo mucha mala suerte”, afirma.

Michael y Ralf Schumacher en los tiempos que compartían la Fórmula 1 CESAR RANGEL

No puede evitar Ralf recordar a Michael desde aquellos tiempos en que, juntos, soñaban con desembarcar en la elite del automovilismo y desandaban los circuitos de karting en la localidad de Kerpen, de donde eran oriundos. “No sólo es mi hermano, sino que cuando era más joven también fue mi entrenador y mentor. Me enseñó todo sobre el karting. Puede que tengamos siete años de diferencia, pero él siempre estuvo a mi lado entonces. Pilotábamos karts juntos, practicamos sobrepasos, todas esas cosas que son importantes en el automovilismo. Me brindó toda la experiencia que había tenido en los siete años anteriores. Simplemente se me permitió aprender del mejor”, rememora con agradecimiento.

Y fue más allá en los recuerdos de la niñez. ‘’Tuvimos mucha suerte. Cuando nuestros padres compraron la casa de al lado, inicialmente compartíamos una habitación y dormíamos en un colchón en el suelo porque todavía no teníamos dinero para una cama. Y luego Michael se convirtió en piloto de carreras junior de Mercedes. Aún hoy sigue siendo increíble lo que surgió de estas circunstancias”.

Ralf Schumacher echa de menos a "aquel Schumy"

Y cerró el diálogo con Bild con conceptos más emocionales y todo lo que procesa mientras le toca, como integrante de la familia, vivir con este Michael Schumacher. “Echo de menos a mi Michael de aquel entonces. La vida a veces es injusta. Michael había tenido suerte muchas veces en su vida, pero entonces ocurrió el trágico accidente. Afortunadamente, la medicina moderna han hecho posible hacer algunas cosas, pero aún así, nada es como antes”.

