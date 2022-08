Mientras se recupera de una larga lesión, Zlatan Ibrahimovic disfruta de unas lujosas vacaciones

El futbolista del A.C. Milan, Zlatan Ibrahimovic, publicó este miércoles en su cuenta de Instagram un particular video de sus vacaciones, donde está con un grupo de amigos en un barco de gran tamaño. Desde allí, grabó un video con un drone. Recostado sobre una reposera, vestido de traje de baño y sin remera, el deportista de 41 años, que se recupera de una grave lesión, eleva la cámara a través de su control remoto a las alturas, desde donde gira el lente en 360°, con lo cual se puede observar no sólo su embarcación, si no también las que están a su alrededor.

Para musicalizar el momento, eligió una canción electrónica. Junto a la grabación, añadió un comentario que lleva su sello: “Te veo”. Una semana atrás, Ibra subió a sus redes sociales una impactante imagen de sus rodillas, a sólo once semanas de su operación. Tomada desde su pecho, la foto muestra el imponente estado físico del sueco, quien al finalizar la temporada, confesó que había jugado los últimos meses en los que el Milan salió campeón de la Serie A.

“Durante los últimos seis meses, jugué sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla estuvo hinchada durante seis meses. Solo pude entrenar con el equipo 10 veces en los últimos seis meses. Me pusieron más de 20 inyecciones en seis meses”, reveló el Rey León en una entrevista de mayo con el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Además, ahondó en su padecimiento fuera de las canchas durante ese lapso: “Casi que no dormí todo este tiempo, nunca había sufrido tanto dentro y fuera de una cancha”.

La institución Rossonera, que vio su resurgir de la mano del gigante sueco, informó en su momento que el veterano futbolista debía ser intervenido con una artroscopia “para solucionar la inestabilidad en la articulación mediante la reconstrucción del ligamento cruzado anterior” de su rodilla izquierda.

El exjugador de PSG, Barcelona y Ajax, entre otros clubes, admitió recientemente que le tiene “pánico” al retiro. “Tengo ese pequeño miedo sobre qué va a pasar después. Sé que tendría otras posibilidades, que voy a tener muchas ofertas. Pero a esta adrenalina que tengo sobre el césped, no la encontraré en ningún sitio. Por eso, tengo ese pánico. Voy a continuar mientras sea posible y disfrutar”, confesó en una conferencia de prensa tras finalizar el torneo con su equipo.

Después de la consagración con el Milan, Ibrahimovic recurrió a su caricaturesco egocentrismo para evadir ese miedo. “Nunca me voy a retirar del fútbol. Si yo me retiro, el fútbol se muere”. Incluso, evocó a su fallecido mánager, Mino Raiola, para contar que tiene pensado jugar ¡diez años más! “Todavía marco la diferencia. Este premio (el título) se lo dedico a Mino Raiola, que me habría aconsejado jugar otros diez años y robar todavía mucho dinero”.

Por supuesto, para mantenerse en actividad, Ibra requiere de un estado físico privilegiado. Para eso, se somete a una estricta dieta cuyo objetivo es solo tener un 8% de grasa en el cuerpo y que está lleno de restricciones alimentarias.