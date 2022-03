Zlatan Ibrahimovic: ni Maradona, ni Pelé, ni Messi; para él, el mejor de la historia es otro

Un talento increíble y una personalidad igual de impactante. No sabe de tibieza, siempre redobló las apuestas. Su voracidad ofensiva dentro de una cancha y la extrema calidad que lo llevó a estar entre los mejores futbolistas del mundo, es proporcional a su “modestia” a la hora de abrir la boca. Zlatan Ibrahimovic charló con el sitio de la UEFA y dejó una infinidad de títulos, pero lo más impactante es a quién eligió como el mejor jugador de la historia, por encima de Diego Maradona y de Pelé.

“Siempre lo seguí y lo admiré porque hacía cosas con la pelota que todos quisiéramos hacer”, la frase tiene una destinatario y no se trata de ninguno de los dos legendarios futbolistas, ni tampoco de Lionel Messi, sino que Zlatan considera que el mejor con una pelota en los tiempos de todos los tiempos es el brasileño Ronaldo. “Para mí Ronaldo es fútbol. La forma en que se movía. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda”, dijo Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic, de 40 años, no quiere ponerle fecha a su retiro

Ibrahimovic, de 40 años, fue consultado sobre su posible retiro de la actividad y fiel a su estilo ofreció una respuesta que permite comprender un poco mejor por qué es tan especial: “¿Mi retiro? Voy a jugar hasta que vea a alguien mejor que yo. No quiero retirarme y luego decir que podría haber seguido porque me arrepentiría por el resto de mi vida. El futuro no está escrito, yo no planeo nada. Veremos qué pasa... Juego con mucha emoción porque Milan me dio la felicidad. Creo que llevo más años en este club que en todos los que representé”.

Además, el sueco manifestó que continúa sintiendo esa adrenalina de entrenarse todos los días: “Esa adrenalina nunca la tendrás al hacer otra cosa porque estamos programados. Durante 20 años, haces estas cosas y obtienes adrenalina de ellas. Así que cuando de repente dejas de hacerlo, no tienes la agenda, ya no obtienes la adrenalina. Y cuando se para, tienes que partir de ahí y empezar de cero y empezar algo nuevo”.

Zlatan Ibrahimovic no eligió a Diego Maradona ni a Pelé como los mejores futbolistas de la historia Archivo

Ibrahimovic, construyó una imagen desde su talento, pero también desde su fuerte personalidad. Incluso, algunos aseguran que tiene un estilo muy similar al del legendario boxeador Muhammad Alí, por su forma de declarar: “Mi padre me hacía verlo por televisión y me encantaba su forma de ser. Era un fuera de serie cuando declaraba y también sobre el cuadrilátero. No era presuntuoso, sino seguro de sí mismo”, dijo Zlatan.

Y finalizó con la alegría que le generó volver a participar de la Champions League: “Vivo cada juego con Milan con mucha emoción, porque me dio felicidad. Fue hermoso volver a jugar la Champions con Milan y me encantaría ganarla algún día. Hacerlo sería fantástico, pero no lograrlo no cambiaría nada de lo que soy como jugador porque con o sin ella sigo siendo el mejor”.