Milei anunció que el Mundial de Rally vuelve a la Argentina

El presidente Javier Milei anunció este jueves que el Mundial de Rally volverá a tener una fecha en la Argentina en 2028. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), comunicó la noticia mediante un video institucional, que el Presidente compartió en sus redes sociales.

“La Argentina es un país que lleva el automovilismo en la sangre, con fanáticos apasionados y terrenos extraordinarios. Tiene una historia increíble en el rally y guardo recuerdos personales muy especiales de mis participaciones en Córdoba”, dijo Ben Sulayem.

La FIA confirmó mediante un comunicado oficial que, en marzo de 2027, se hará una competición de prueba en Córdoba, dentro del calendario del Campeonato Sudamericano (Codasur). Durante tres días, delegados de la entidad evaluarán la organización —operativos médicos y de seguridad, infraestructura y capacidad logística y tramos propuestos—.

El video compartido por Javier Milei en X

La organización de esta instancia previa se hará junto al Automóvil Club Argentino (ACA) y organizadores locales para detectar posibles mejoras y alcanzar los estándares que establece la competencia mundial.

Una vez completada la evaluación, la FIA enviará sus recomendaciones al Consejo Mundial del Deporte Motor para su aprobación definitiva, lo que habilitará al promotor del campeonato (WRC Promoter) a incluir al Rally Argentina en el calendario oficial de 2028.

Los preparativos para esa edición ya están en marcha y marcan la vuelta de la competición a sectores tradicionales del deporte como el tramo de “El Cóndor”. Además, el proyecto incluye la instalación de un nuevo espacio llamado WRC Arena dentro del predio deportivo que rodea al estadio Mario Alberto Kempes, donde funcionarán el parque de asistencia y actividades de entretenimiento.

El Rally Candidato 2027 pasará por Córdoba Diego Lima - AFP

“Cuando visité la Argentina a principios de este año, repetí mi compromiso de traer de vuelta la competencia de nivel mundial al país y me enorgullece anunciar el primer paso para lograr esa visión”, agregó el presidente de la FIA sobre el proyecto.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico y turístico de la medida: “Estuvimos trabajando muy duro para traer el Mundial de Rally de regreso a Córdoba, y hoy podemos anunciar que volverá a nuestra provincia en 2028. El Rally Candidato de 2027 será un paso muy importante para ayudarnos a prepararnos y demostrar que estamos a la altura del desafío”.

Por otro lado, el presidente del ACA, César Carman, manifestó: “Nos llena de orgullo y emoción que el WRC regrese a la Argentina, en cuyas pistas se escribieron algunas de las páginas más gloriosas del automovilismo mundial. Queremos seguir escribiendo esa historia junto a millones de argentinos que volverán a disfrutar y apasionarse con esta categoría única”.