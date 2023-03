Morena Beltrán contó que divide los gastos con su pareja y sorprendió a Oscar Ruggeri: “El hombre paga”

escuchar

En un ambiente distendido, la periodista Morena Beltrán contó este viernes, en F90 (ESPN), que divide los pagos con la pareja, el futbolista Tomás Mantia, y sorprendió a su compañero de programa, Oscar Ruggeri. Todo comenzó cuando el periodista Mariano Closs, conductor de F12, narró una historia sobre sus amigos: “A nosotros nos pasa en el club que hay un grupo que toma mucho vino, y la dividida viene igual”, señaló el relator con respeto a la cuenta final.

Allí, Sebastián Vignolo sentenció que el pago “a la romana no va más, cada uno tiene que garpar su cuenta. Como hacía en Qatar, venía uno y yo decía separate”. En ese momento, Beltrán señaló: “Sí, claro, pagás la cuenta por separado. Algunos pagan en efectivo, otros con tarjeta. La cuenta que se divide del total, no lo que consumió cada uno”.

Inesperadamente, Ruggeri opinó: “No, si hay una mujer, no puede pagar. Nosotros estamos en la antigua”. Consciente, Mariano Closs le advirtió al Cabezón: “Mirá que es un despelote”. Sin embargo, Oscar redobló la apuesta y dijo: “No vengan con eso de que dividimos. El hombre paga, monstruo. Si el hombre va a comer con la mujer, el hombre paga”. Desde su lugar, Vignolo acotó: “Qué antigüedad, eh”. Orgulloso, el exjugador respondió: “Me encanta ser antiguo”.

Acto seguido, el exdefensor de la selección argentina puso a su pareja como ejemplo, y dijo: “Yo voy a comer con Nancy, ¿y qué, vamos a dividir?”. De 24 años, Beltrán contestó: “Un día pagás vos, la siguiente pago yo”. Enérgico como de costumbre, el exfutbolista replicó: “¿Pero cómo vas a pagar? ¡Es imposible!”. Luego, el Mono Navarro Montoya le preguntó a Morena si cuando salen con su novio, dividen el pago a la mitad. “No, un día pago yo, otro día paga él”, explicó la periodista. Indignado, Ruggeri saltó de su lugar por el comentario de la analista de fútbol, y le preguntó si se refería a Tomás Mantia: “¡No! ¿Es el jugador? (por Mantia). ¡Dale, central!”, le reprochó.

Después, Vignolo le preguntó a la periodista Lola del Carril qué pensaba sobre el tema, y lanzó: “Es no subestimarla a Morena”. En su defensa, Oscar dijo: “¿Pero cómo subestimarla? Yo no estoy subestimando”. Conciliadora, Beltrán contestó con tranquilidad: “Un día pago yo, el otro día paga el otro. Es normalizarlo”.

Incrédulo, Ruggeri le consultó a Morena: “Pero, ¿cómo voy a quedarme así y te voy a ver a vos agarrando billetes?”. Nuevamente, la joven cronista le explicó al exjugador, de 61 años, que “un día invita uno, otro día invito otro. Un día vamos al cine e invitas vos, otra día vas a comer e invito yo”.

Coetáneo a Ruggeri, el exarquero Navarro Montoya dijo sobre el futbolista de All Boys que, “si le hace pagar a Morena, no es central”, en relación al lugar en el campo de juego que ocupa Tomás Mantia. “¡Qué tenía que ver! Dependía del puesto si pagaba o no...” retrucó Morena con una sonrisa en su rostro, para concluir el cruce entre las dos generaciones.

