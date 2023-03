Oscar Ruggeri se cruzó con Federico Bulos por el rol de los DTs: “Es faltarle el respeto a Ibarra”

escuchar

Oscar Ruggeri y Federico Bulos, columnistas de F90 (ESPN), protagonizaron este miércoles un intenso debate en torno al rol de los entrenadores en los clubes de fútbol. Todo surgió cuando el periodista contó que estaba pensando en hacer el curso de director técnico. Más adelante en el programa, mientras hablaban sobre Boca Juniors, el exfutbolista intervino para hacerle una pregunta a su compañero relator.

Con suspicacia, Ruggeri le consultó a Bulos: “Si vos sos entrenador, y viene un dirigente y te dice: ‘Sacá al cuatro y poné a éste...’”. Despierto, El Negro le respondió al Cabezón que “eso no es lo que pasa” en Boca Juniors y lanzó una acusación: “Ustedes instalan eso”. “No me vengas ‘con que instalan’. Yo te estoy hablando a vos. ¿Que hacés? ¿Aceptás?”, insistió Ruggeri.

Contundente, Bulos contestó: “Si viene Riquelme le hago reverencia, diga lo que usted quiera, si es Román”. Intrigado, el exfutbolista replicó: “¿Pero cómo? Si Riquelme viene y te dice: ‘¿El equipo es éste?’”. Sin dudarlo, el cronista retrucó: “Pero claro, esos tipos son eminencias”. En ese momento, citó otros casos análogos al del vicepresidente de Boca, como Juan Sebastián Verón y Marcelo Gallardo.

Allí, Bulos recordó que, el último fin de semana, Verón (vicepresidente de Estudiantes) se animó a dar indicaciones “al lado del banco” de Abel Balbo, entrenador del Pincha. Impávido, Ruggeri se mantuvo en su posición: “Bueno, pero no… no puede ser, Negro”. Allí, intervino Cai Aimar para consultarle si le parece bien que un dirigente haga eso. “No, es fuerte”, indicó Bulos a la vez que los exculpó por su categoría como jugadores.

Acto seguido, Ruggeri se preguntó: “Si la Bruja está dirigiendo y se le pone un tipo así y grita, ¿sabés el quil... que se arma?”. El panelista aseguró que Riquelme, Verón y Gallardo “no son normales, son dioses”. Sebastián Vignolo, conductor de F90, sentenció que son figuras “preponderantes”.

Después, Buelos dijo que “Ibarra no tenía ninguna chance de ser técnico de Boca, porque ni él quería ser técnico”. “No estaba en carpeta”, señaló. Acto seguido, Ruggeri remarcó que el entrenador “tiene que tener independencia”. “La tiene”, contestó Bulos. Luego, Vignolo aclaró: “No quiere decir que no consulte. (Pero) Ibarra tiene personalidad”. En ese instante, Ruggeri resaltó que sugerir que el DT habla con los dirigentes “es faltar el respeto a Ibarra”. Por su lado, el Pollo explicó que “es no conocer a Ibarra” pensar que se le imponen las alineaciones.

Por último, el ex zaguero central de River Plate lanzó: “No está bien, Negro. Hay cosas que no están bien. Te hago una pregunta: supone que Verón trae a un entrenador, a Bielsa. ¿Se le va a poner ahí atrás?”. Dubitativo, Bulos respondió, para cerrar la discusión: “Y, en Estudiantes, Verón es mucho más que Bielsa”.

