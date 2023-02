Un periodista de El Chiringuito explotó de furia tras el premio The Best para Lionel Messi: “Bailate un tango, Infantino”

escuchar

Aunque parezca mentira, todavía existen periodistas y aficionados alrededor del mundo que cuestionan la labor futbolística de Lionel Messi. Muchos de ellos, por estar identificados con el Real Madrid (rival del FC Barcelona, donde La Pulga hizo historia), o con motivo de su preferencia por Cristiano Ronaldo, también figura de La Casa Blanca e histórico némesis de Leo. Entre ellos, se encuentran el periodista de El Chiringuito y subdirector del diario AS, Tomás Roncero, y el conductor de ESPN México, Álvaro Morales, quienes antes y después de la entrega de los Premios The Best dispararon sus encendidas críticas al capitán de la selección argentina.

Tras la ceremonia, Roncero publicó un furibundo video selfie, en el que arremetió contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien acusó de inclinarse por La Albiceleste en lugar del Real Madrid. “Pon un tango de fondo y ponte a bailarlo con los premiados”, le espetó en su grabación el polémico cronista al dirigente suizo.

Luego, Roncero enumeró los méritos del Real Madrid y sus figuras para imponerse a la Argentina en la premiación. “Que la 14° no tiene ninguna importancia, que un equipo remonte ante el PSG de tu Messi, tu Neymar y compañía; que el Chelsea reciba una humillación histórica en Stamford Bridge con un hat trick maravilloso e irrepetible de Benzema; que tu Manchester City de tu querido Guardiola caiga en dos minutos con dos golazos de Rodrygo, que en la final de París con un chaval que se llama Vinicius junior al que todo el mundo ninguneaba mete un gol decisivo”, enumeró. Asimismo, Roncero señaló que “nunca más se habrá de jugar una Copa de Europa más bonita” como la última que ganó Real Madrid.

Después, desmereció el título del mundo conquistado por la selección en el Mundial Qatar 2022 por haber recibido “seis penales a favor” a lo largo de la competencia. “Di que es The Best de Qatar, porque la FIFA organiza el Mundial. ¿Quién organiza la Champions? La UEFA, no es tu negociado”.

El furioso descargo de un periodista madridista tras el triunfo de Argentina en The Best

“No digas que el premio es desde agosto de 2021 para acá, no engañes a la gente, no nos tomes por idiotas. Bailate un tango, Infantino. (...) Un respeto a la 14, al rey del fútbol mundial, que por suerte, también ha ganado el mundial de clubes. Tanto que te gusta el mundial de clubes, ¿no puntúa? No te vamos a quitar el tango y tu fiesta”, reiteró.

Más adelante en su alocución, Roncero cuestionó que Dibu Martínez se haya quedado con el premio The Best al mejor arquero de la última temporada. “(Thibaut) Courtois le paró un penalti a tu Messi, y luego, en la final, fue histórico lo que le hizo a (Mohamed) Salah y compañía”, dijo.

Por su parte, el conductor naturalizado mexicano, Álvaro Morales, también apuntó contra la legitimidad de los premios que organiza la FIFA desde 2016. El histriónico periodista es un reconocido crítico de Lionel Messi, y un defensor a ultranza de Cristiano Ronaldo.

El tuit del periodista mexicano Álvaro Morales luego de la entrega de los Premios The Best Captura Twitter

Antes de la ceremonia, Álvaro analizó la terna y dijo que La Pulga corría con desventaja por el período de tiempo tomado en cuenta para evaluar su rendimiento: “Sin el Mundial, el lapso de calificación para The Best deja muy mal parado a Messi. Ojito, ahí”. Una vez entregado los premios, Morales tuiteó una frase rimbombante (“la consumación de la farsa”) para definir lo sucedido en París, Francia. Además, volvió a enaltecer a CR7 en detrimento de Messi. “Sólo hay un The Best en la historia”, escribió, junto a un gif del delantero del Al Nassr.

LA NACION