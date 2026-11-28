NUEVA YORK.- La enfermedad mental está claramente influida por la personalidad. ¿Pero cómo?

Los psicólogos y psiquiatras consideran desde hace tiempo el papel de la personalidad en la comprensión de la enfermedad mental y su tratamiento. Ahora la ciencia está cerrando la brecha.

¿Dónde termina la personalidad y dónde empieza la enfermedad mental?

Si bien los legos pueden entender la personalidad como algo inherentemente subjetivo, descrito por una infinidad de adjetivos que capturan las particularidades de cada persona, los psicólogos suelen comprenderla a través de cinco rasgos amplios respaldados por décadas de investigación. Estas tendencias, conocidas como los cinco grandes (Big Five), son la apertura, la escrupulosidad, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo. Todas ellas existen en un continuo, varían entre los individuos y tienden a mantenerse bastante estables a lo largo de la adultez.

Aunque la idea de que la personalidad y las condiciones de salud mental están estrechamente entrelazadas pueda hacer dudar a algunas personas, los profesionales de la salud mental reconocen desde hace tiempo que dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden requerir enfoques de tratamiento muy diferentes según sus personalidades. Algunos profesionales incluso consideran que las evaluaciones de la personalidad son fundamentales para evaluar y tratar a los pacientes. Ahora la ciencia ofrece un mayor respaldo. Un creciente conjunto de investigaciones sugiere que estas diferencias habituales en cómo pensamos, sentimos, nos comportamos y nos relacionamos con los demás están estrechamente conectadas con nuestra vulnerabilidad a la enfermedad mental.

Uno de los estudios más grandes realizados hasta la fecha, un informe publicado este año en la revista Nature, analizó datos genéticos de cerca de un millón de personas y encontró más de 1200 marcadores genéticos asociados con los cinco grandes rasgos de la personalidad. Los resultados también revelaron que los cinco tipos comparten influencias genéticas con la enfermedad mental.

Diferentes extremos de los rasgos de personalidad conllevan distintos perfiles de riesgo para los trastornos mentales. El neuroticismo, la tendencia a experimentar emociones negativas y la dificultad para lidiar con el estrés, muestra una fuerte relación genética con ciertas condiciones de salud mental, especialmente la depresión y la ansiedad. Las influencias genéticas asociadas con la escrupulosidad, un rasgo vinculado con la organización y la autodisciplina, parecen estar asociadas con un menor riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), pero con un mayor riesgo de trastorno obsesivo compulsivo y anorexia.

Todos estos vínculos están lejos de ser deterministas y la relación entre la personalidad y la enfermedad mental está, a su vez, atrapada en una compleja interacción de genes y entorno. Aun así, esta conexión informa cada vez más la manera en que los investigadores comprenden los trastornos mentales.

Un ejemplo es la Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología (HiTOP, por sus siglas en inglés), un marco más nuevo que organiza los trastornos mentales basándose en patrones sobre cómo los síntomas y los rasgos aparecen juntos. Algunas de estas dimensiones se asemejan mucho a los rasgos de personalidad: un conjunto de síntomas que incluye aislamiento social y desapego, por ejemplo, corresponde a una baja extraversión.

Tomado en conjunto, es evidente que existe una relación entre la personalidad y los problemas de salud mental. ¿Pero cuál es?

Una posibilidad es que ciertas características de la personalidad hagan a las personas más vulnerables a determinados trastornos mentales, del mismo modo que tener un exceso de grasa corporal aumenta el riesgo de diabetes. Tener niveles altos de neuroticismo hace más probable que una persona experimente un episodio de depresión mayor.

Una segunda posibilidad es que la personalidad dé forma tanto a la expresión como a la trayectoria de los problemas de salud mental, influyendo en qué síntomas predominan, cuánto tiempo duran y qué tan bien responden al tratamiento. Este concepto se denomina patoplasticidad. En alguien que tiene una personalidad poco amable, por ejemplo, la depresión puede manifestarse con más irritabilidad, hostilidad, enojo y conflicto interpersonal, mientras que alguien muy escrupuloso puede ser más autocrítico y estar más preocupado por la culpa mientras atraviesa una depresión. Existen algunas evidencias pequeñas de patoplasticidad que sugieren que un mayor neuroticismo tiende a predecir resultados algo peores, mientras que la escrupulosidad refleja una mejor adherencia al tratamiento, incluida la asistencia a las sesiones de psicoterapia.

También existen otros modelos para pensar la relación entre la personalidad y la enfermedad mental. Uno es el modelo de espectro, que propone que los rasgos de personalidad y los trastornos mentales existen en el mismo continuo, y que los trastornos mentales son manifestaciones extremas de rasgos ordinarios de la personalidad. Una analogía sería la presión arterial: todo el mundo tiene presión arterial, pero cuando es suficientemente alta y persistente plantea riesgos para la salud y la llamamos hipertensión. Según el modelo de espectro, algo como el trastorno de ansiedad generalizada podría entenderse en gran medida como un neuroticismo suficientemente excesivo y persistente como para causar malestar y deteriorar la vida cotidiana de una persona.

Otro es el modelo de causa común, que sugiere que los rasgos de personalidad y los trastornos mentales son independientes, pero comparten factores de riesgo subyacentes, como influencias genéticas o ambientales compartidas.

Por último, el llamado modelo de cicatriz considera la posibilidad de que un episodio de enfermedad mental pueda dejar cambios duraderos en la personalidad, como una lesión física que deja a una persona rengueando. Este modelo cuenta con la evidencia más débil como explicación general, aunque puede desempeñar un papel en casos individuales. Cuando se sigue a las personas antes, durante y después de un episodio depresivo mayor, las puntuaciones de neuroticismo parecen aumentar, pero finalmente vuelven a sus niveles basales una vez que la depresión se resuelve, lo que sugiere que no dejan una marca a largo plazo.

Estos modelos no son mutuamente excluyentes. Es probable que muchas de estas posibilidades sean ciertas al mismo tiempo. Tomemos el neuroticismo y la depresión: la evidencia sugiere que una combinación del modelo de causa común y el de vulnerabilidad general es más probable que cualquiera de los dos por separado. En un estudio de gemelos suecos, los investigadores encontraron que el neuroticismo y la depresión mayor compartían una importante carga genética. A través de una gran cantidad de otros estudios, el neuroticismo predice ansiedad y depresión posteriores, incluso cuando se tienen en cuenta síntomas de baja intensidad, y esa relación predictiva no desaparece con el tiempo.

Quizás la forma más interesante de pensar la personalidad y los trastornos mentales provenga de los psicólogos Colin G. DeYoung y Robert F. Krueger. El nombre que le dieron a este enfoque, la “teoría cibernética de la psicopatología”, suena complicado, pero la idea básica es simple. Un sistema cibernético es un sistema que trabaja hacia una meta y utiliza monitoreo y retroalimentación para mantenerse en el camino hacia el logro de esa meta. Un termostato es un ejemplo clásico. Las personas parecen comportarse de manera similar: tenemos metas para nosotros mismos, evaluamos nuestro progreso hacia esas metas y cambiamos lo que estamos haciendo cuando no tenemos éxito.

Para DeYoung y Krueger, los rasgos de personalidad son los ajustes de este sistema humano. Los ajustes de cada persona son un poco diferentes. El neuroticismo describe cuán fuertemente reacciona alguien ante las amenazas y la incertidumbre. La extraversión describe cuán fuertemente alguien se siente atraído por las recompensas. La escrupulosidad tiene que ver con si una persona puede priorizar metas de largo plazo por sobre objetivos inmediatos.

La enfermedad mental, según esta teoría, consiste en quedar atrapado. Una persona sigue fracasando en la búsqueda de sus metas porque es incapaz de cambiar su forma de pensar, sus acciones o las propias metas cuando se enfrenta al fracaso. Los ajustes extremos, es decir, rasgos de personalidad muy altos o muy bajos, hacen más probable que una persona quede atrapada, especialmente si las circunstancias también son difíciles. Pero los rasgos extremos no son, por sí mismos, una enfermedad. Las personas pueden seguir encontrando buenas maneras de adaptarse y continuar avanzando hacia sus metas, aunque a veces eso requiera la ayuda de un terapeuta o un médico.

En general, un perfil de rasgos de personalidad puede proporcionar un marco para que los profesionales de la salud mental comprendan por qué una persona puede recibir varios diagnósticos, cómo será la relación de trabajo entre el terapeuta y el paciente y qué desafíos psicológicos pueden surgir durante el tratamiento.

A pesar de esto, las herramientas más populares para el diagnóstico en salud mental, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés), históricamente pasaron por alto esta relación. Eso podría representar una oportunidad desaprovechada.

Prestar atención a la relación entre la personalidad y la enfermedad mental no implica únicamente transformar nuestra comprensión de los diagnósticos psiquiátricos. También está dando lugar a hipótesis creativas sobre qué es la enfermedad mental. Después de todo, incorporar la diversidad de factores que hacen única a una persona, incluida su personalidad y su temperamento, podría ayudar a los pacientes a largo plazo.

* Awais Aftab es escritor y psiquiatra en ejercicio. Este artículo forma parte de “Ventana terapéutica”, una serie que explora la ciencia y los debates detrás de los diagnósticos de salud mental.