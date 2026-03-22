Gran Premio de Brasil: Valentín Perrone y Marco Morelli largarán bien adelante en Moto3

Parecía que los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, de 18 años, se quedarían sin prueba de clasificación de Moto3 en el Gran Premio de Brasil, para el que los mundiales de motociclismo de velocidad volvieron luego de 30 años al Autódromo Internacional de Goiânia–Ayrton Senna. Un insólito agujero sobre el centro de la recta de largada puso en peligro la realización de las vueltas lanzadas en pos de la pole position, debido a que el accionar de los operarios retrasó la actividad en las tres categorías convivientes: MotoGP, Moto2 y Moto3.

Sin embargo, lo que parecía una pausa hasta el domingo se transformó en un sábado de febril actividad para cumplir con el programa, y en ese contexto llegaron las buenas noticias para el motociclismo argentino. Los tiempos dieron como para que la categoría menor hiciera la qualy, y Perrone y Morelli rindieron bien y este domingo largarán entre las cinco primeras pisiciones.

La felicidad de Valentín Perrone, que tras el hundimiento de un pedazo del circuito y su posterior arreglo consiguió el segundo lugar de partida en la carrera de Moto3 de Brasil. Gold & Goose Photography - Getty Images South America

Primero, lo absurdo en la tarde brasileña. Tras la Q2 de MotoGP se viralizaron fotos que mostraban el estado crítico de un pedazo del circuito, que exhibía la aparición de un enorme rectángulo profundo en el centro de una recta.

Luego se conoció la historia completa: según el argumento oficial, “debido a las fuertes lluvias recientes en la región”, los pilotos detectaron un hueco pequeño, que fue agrandándose y profundizándose hasta más abajo del pavimento: el movimiento de la pista por el andar de las motocicletas contribuyó a que creciera el problema inesperado.

¡El socavón en plena recta que ha paralizado las poles de Moto2 y Moto3 y pone en peligro la disputa de la Sprint de MotoGP de hoy!



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Los pilotos alertaron a sus equipos, y éstos, a la organización, solicitando garantías. Entonces, pronto los operarios ampliaron el hueco para después rellenarlo. El trabajo, que estuvo supervisado muy de cerca y con preocupación por Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, la empresa promotora de las tres categorías, llevó aproximadamente una hora y media, el tiempo que se demoraron las pruebas de clasificación de Moto3 y Moto2.

Incluso en algún momento pareció que las postergarían para este domingo. Pero finalmente se decidió que se retomara la actividad con la carrera sprint de MotoGP, por lo que el atardecer y su mengua de visibilidad pasaban a ser los siguientes problemas. Sin embargo, hubo acción: Moto3 efectuó la qualy. Y vaya si la espera valió la pena para los argentinos. Perrone y Morelli, que habían logrado el boleto directo a la Q2 por la buena actuación del viernes, se lucieron en una tanda cronometrada que tuvo un tránsito intenso.

A ver, la gente se piensa que ha aparecido un agujero como una piscina en medio de la recta del Circuito de Goiania, el agujero era pequeño, lo han abierto para trabajar y solucionarlo. Lo que no quita que sea algo nada normal#MotoGP #BrazilianGP pic.twitter.com/LDSc8pFBsI — German Garcia Casanova (@germax33) March 21, 2026

Perrone finalizó en el segundo lugar, apenas 206 milésimas detrás del poleman Joel Esteban, que marcó un tiempo de 1m26s241/1000. Tan ajustado fue todo que Morelli saldrá este domingo en la quinta posición, tras quedar solamente 319 milésimas por detrás del español.

Perrone quedó a gusto con el segundo registro en la prueba de clasificación, a 206 milésimas del poleman; el motocicilismo vuelve a Goiana después de 30 años. Gold & Goose Photography - Getty Images South America

Entre los dos argentinos quedaron el malayo Hakim Danish, a 207, y el indonesio Veda Patrama, a 265. Por ende, los compatriotas estarán presentes en las dos primeras filas de la grilla de la carrera final, que será de 24 vueltas y se iniciará a las 12.

Como Perrone, Marco Morelli tiene 18 años y representa a Argentina sin haber nacido en el país; hace sus primeras armas en Moto3.

En MotoGP, en tanto, la sprint tuvo por vencedor al español Marc Márquez, de Ducati, por escasas 213/1000 sobre el italiano Fabio Di Giannantonio, piloto de la misma marca, y por 3s587/1000 contra el español Jorge Martín, de Aprilia. La categoría mayor largará su carrera principal a las 15, y en medio, a las 13.15, tendrá lugar la de Moto2. Todo será transmitido por la plataforma Disney+.