Leandro “Tati” Mercado, el domador de motos que es el primer argentino en ganar las 24 Horas de Le Mans

Estreno y victoria. Debut y un festejo que resultó una página histórica para el motociclismo argentino. Un éxito en un escenario emblemático y en una carrera que cumplió la 49ª versión. Leandro Tati Mercado firmó el triunfo en las 24 Horas de Le Mans, en el circuito Bugatti, en la apertura del calendario del Mundial de Resistencia. El cordobés, de 34 años, en trinomio con Karel Hanika y Marvin Fritz y bajo el paraguas del YART Yamaha Official EWC Team, desató la celebración y se convirtió en el primer argentino en vencer en la legendaria carrera en motos. Un premio para quien nunca dejó de creer, que nació en Jesús María, la tierra del Festival de la Doma y el Folclore, pero que eligió las dos ruedas en lugar de los potros.

Con tres años, Tati se subió por primera vez a una pequeña moto que armó su padre, Eduardo, y empezó a girar durante horas en el patio de su casa. En el motociclismo de velocidad, la estrella de la época era Mike Doohan, el papá de Jack, a quien Franco Colapinto reemplazó en la escudería Alpine en 2025 en la Fórmula 1: en esa temporada, la de 1995, el australiano ganó el segundo de los cinco campeonatos consecutivos. El pequeño cordobés no registraba esas proezas, pero evidenció que el mundo de las dos ruedas era el que lo atrapaba. Lejos estaba de entender que en el futuro sería una figura destacada del motociclismo nacional: el primer ganador en las 24 Horas de Le Mans, sí, pero antes, en 2014, fue el primer piloto argentino en coronarse campeón mundial, al ganar la Copa FIM Superstock 1000.

En su primera carrera con Yamaha, 'Tati' Mercado logró un triunfo histórico para el motociclismo argentino: el cordobés es el primer piloto de su país en ganar en Le Mans. JULIEN DE ROSA - AFP

En el automovilismo hay una máxima sobre la mítica carrera de resistencia, que expresa la dureza de la aventura: “Le Mans elige al ganador”. La frase resalta que además de manejar hay que sortear múltiples escollos para ser una leyenda: fiabilidad técnica, clima, estrategia son algunos de los retos que hacen que no siempre el más rápido se alce con la victoria. En el deporte de motor, el auto o la moto y el equipo que sobrevive a la exigencia, a las fallas mecánicos y a los imprevistos o los accidentes cruzan en primer lugar la línea de meta. Algo de esa tradición se cumplió el fin de semana, más allá de que el resultado final reflejó un triunfo contundente bajo el sol en la Sarthe.

La celebración con champagne en el podio: Mercado (izquierda) encabeza el trinomio del equipo YART Yamaha Official EWC, que completan Karel Hanika y Marvin Fritz. JULIEN DE ROSA - AFP

“Todavía estoy procesando todo lo vivido este fin de semana. Fueron 24 horas perfectas, pero también el reflejo de todo el trabajo que hay detrás, de cada sacrificio y de cada momento en el que decidí no rendirme. Y si hay algo que me llevo, más allá del resultado, es que cuando crees de verdad en vos, cuando no dejas de insistir incluso en los momentos difíciles, todo llega. Gracias a mis compañeros Marvin y Karel, y a todo el equipo YART Yamaha por confiar y por el excelente trabajo durante toda la semana: esto es de todos. Celebro, pero también recuerdo de dónde vengo... y todo lo que queda por delante“, escribió en su cuenta de Instagram.

La tarea no fue sencilla para la YZF-R1 N° 1 que condujo el trinomio Mercado-Hanika- Fritz. A pesar de marcar la pole, a un promedio de vuelta de 1m34s335/1000 luego de las tres tandas clasificatorias, el inicio fue desastroso. El checo Hanika registró el récord absoluto en la pista francesa con un tiempo de 1m34s267/1000, pero el equipo austríaco tuvo un lanzamiento calamitoso, en el que perdió cinco posiciones en las primeras vueltas del trazado de 4185 metros; los autos corren en el dibujo de 13,6 kilómetros, que combina el circuito Bugatti con la carretera pública. El libreto señalaba que se trataría de una larga y dura noche –la temperatura en la pista descendió hasta los 4 grados– de carrera para remontar casilleros.

Un debut auspicioso: en 2026, Tati Mercado reemplazó al australiano Jason O’Halloran y en el debut selló una victoria, nada menos que en Le Mans; a los 3 años el cordobés tuvo su primer contacto con una moto, a los 22 fue campeón mundial y a los 34 conquistó las 24 Horas. JULIEN DE ROSA - AFP

El punto de quiebre de la carrera se produjo en el amanecer del domingo, cuando la BMW N° 37, del BMW Motorrad World Endurance Team, que lideró las primeras 16 horas, perdió terreno tras un encadenamiento de situaciones. Los infortunios frustraron las esperanzas de una primera victoria europea en Le Mans: una caída de Michael van der Mark, una penalización –tras una colisión en la curva 7- y un desperfecto mecánico en la última hora provocaron que el modelo M1000RR cayera hasta la12ª posición. Con el máximo rival en problemas, la escuadra YART mantuvo una ventaja de entre cuatro y seis vueltas, hasta recibir la bandera de cuadros con cinco giros de diferencia, sobre 859 totales, frente a una Suzuki, del equipo Yoshimura Sert Motul. Para Yamaha se trató de la sexta conquista de Le Mans.

El triunfo no es un detalle para YART, que también ganó en 2025 en la Sarthe y se consagró campeón. Mercado reemplazó al australiano Jason O’Halloran en el trinomio, una decisión de la factoría Yamaha Motor Europe. El cordobés cerraba un ciclo con Honda y empezaba un desafío con la marca de los diapasones. Niccolò Canepa fue un factor determinante en la elección a Mercado. El italiano, expiloto de MotoGP (cinco temporadas ), es el director deportivo y tenía referencias del cordobés por haber sido adversario en el pasado. “Competí contra él muchos años en WorldSBK y EWC. Ttiene talento y una experiencia increíble. Creo que encajará a la perfección en la alineación, junto a Marvin y Karel, y la R1se adaptará a su estilo de manejo”, vaticinó.

Mercado, con la moto Nº 1, en plena persecución, tras el mal comienzo del trinomio en la Sarthe; el cordobés fue campeón mundial de la Copa FIM Superstock 1000 en 2014. JULIEN DE ROSA - AFP

El argentino tuvo su primer contacto con la moto en el circuito Ángel Nieto, de Jerez de la Frontera, y después de tres jornadas de pruebas efectuó un nuevo test, en Almería, poco antes del comienzo de la temporada. Como anticipó Canepa, Mercado se ajustó rápidamente a la estructura y su método de trabajo, que se reflejó en la evolución en los tiempos en cada una de las salidas a la pista. En Le Mans ratificó sus condiciones y mostró por qué el conjunto campeón se había fijado en sus virtudes cuando determinó retocar el trinomio.

Los circuitos franceses son una suerte de talismán para Tati, porque en Magny-Cours, en 2014, logró el cetro mundial de la Copa FIM Superstock 1000. La conquista llegó en su año de estreno en Barni Racing Team Ducati y en su tercero en la categoría, porque en 2012 había decidido cambiar a Superbike. La coronación resultó la segunda de un piloto no europeo en ese certamen, después de la del australiano Brendan Roberts, que se había impuesto, también con Ducati, en 2008.

El festejo del trinomio en el podio de Le Mans: Mercado, el segundo desde la izquierda, se aferra al trofeo junto a Fritz y Hanika. JULIEN DE ROSA - AFP

La carrera deportiva de Mercado empezó a los 6 años, en Mini Motos, en óvalos de tierra y nueve temporadas después el cordobés se marchó a Estados Unidos para disputar en la Copa KTM, para lo que fue seleccionado entre 120 pilotos latinoamericanos. Solo quedaron 23 y él sintió que ese logro sería la puerta hacia múltiples aventuras. También fue tiempo de decisiones fuertes: abandonar el colegio tras cursar el cuarto año y afrontar el desarraigo, porque sus familiares viajaron apenas para presenciar un par de carreras.

En 2009 Mercado ganó el primer cetro internacional, en el campeonato Norteamericano 600, después de una odisea. “Kawasaki no iba a la última carrera, porque retiraba el equipo a fin de año. Por eso, junto a un amigo manejé una camioneta desde Sacramento hasta Los Ángeles, donde cargamos las motos. Pusimos el GPS y condujimos hasta Daytona, donde era la carrera: 48 horas sin parar más que para cargar combustible”, señaló en una entrevista con Clarín en 2017. Conseguido el título de campeón, Arturo Scalise, por entonces presidente de Kawasaki en Argentina, lo llevó a Italia para que desarrollara su carrera en el Viejo Continente.

La llegada de la carrera en Le Mans

“Desde 2010 hasta 2013 corrí gracias a él”, recordó el cordobés, que se afincó en Europa. Vivió en Imola y tiene ciudadanía italiana, pero radicarse fue un reto, porque el factor económico siempre es un condicionante para los deportistas que pretenden progresar en el exterior. Tati señaló que las virtudes del piloto muchas veces quedan sepultadas por la falta de dinero, y que la constancia y el sacrificio son banderas que hay que sostener para triunfar.

Corrió por Aprilia, Honda, Kawasaki, BMW y ahora Yamaha... El sueño era ser el primer campeón argentino de MotoGP; ahora Leandro es el primero en ganar en motos en Le Mans.