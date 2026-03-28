Jorge Martín se impone en una sprint marcada por caídas en Austin, incluida la suya en el festejo

La carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, en Austin, entregó una escena caótica y decisiva para el campeonato: múltiples caídas entre los protagonistas, un adelantamiento al límite en el giro final y un desenlace insólito en la celebración. Jorge Martín se quedó con la victoria tras superar a Francesco Bagnaia en las últimas curvas, en una jornada que dejó fuera de combate a rivales directos como Marc Márquez y Marco Bezzecchi.

El primer gran incidente ocurrió en el inicio. Marc Márquez intentó superar a Fabio Di Giannantonio en la frenada de la curva 12, uno de los sectores más exigentes del circuito. El español perdió el control de la Ducati, se fue al suelo y arrastró al italiano, que no logró evitar el impacto. La maniobra dejó a ambos sin posibilidades reales en una competencia que ya había mostrado, desde el viernes, señales de alerta por las condiciones del trazado y sus zonas bacheadas.

La caída de Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio

La caída del piloto de Cervera no resultó un hecho aislado. El circuito de Austin, uno de los más extensos del calendario y con 20 curvas, expuso durante todo el fin de semana dificultades de agarre y estabilidad. Varios protagonistas habían advertido sobre los riesgos en la previa. “Hay algunas zonas realmente bacheadas”, señaló Alex Márquez, hermano de Marc, que además reclamó mayores escapatorias en sectores de alta velocidad. La sprint terminó por confirmar ese diagnóstico con una seguidilla de errores.

En ese contexto, Marco Bezzecchi protagonizó otro momento clave. El italiano, que llegó como líder del campeonato tras cuatro victorias consecutivas —dos en el cierre de 2025 y dos en el inicio de 2026—, avanzó hasta la segunda posición y se lanzó en persecución de Bagnaia. Sin embargo, cuando parecía listo para disputar la victoria, perdió el control y se cayó a dos vueltas del final. El abandono modificó el mapa del campeonato y dejó el camino abierto para Martín.

DISASTER FOR BEZZECCHI 🤯



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El desarrollo de la prueba mostró a Bagnaia como dominador durante la mayor parte del recorrido. El italiano controló el ritmo y sostuvo la diferencia frente a sus perseguidores, mientras Martín avanzó con constancia tras elegir un neumático distinto al resto. “Me ha sorprendido que nadie más escogiera la goma media trasera“, declaró tras la carrera. La estrategia le permitió mantenerse competitivo en el cierre, cuando el desgaste empezó a impactar en el rendimiento general.

La definición llegó en la última vuelta. Martín recortó la distancia y ejecutó el sobrepaso en la frenada de la curva 12, el mismo sector que había sido escenario del accidente de Marc Márquez. Bagnaia no pudo sostener la posición y cedió el liderazgo en un movimiento preciso y agresivo. “No suele ser mi estilo de carrera el de llegar desde atrás y adelantar en la última vuelta. Yo soy más de irme. Otra habilidad desbloqueada”, dijo Martín. El español cruzó la meta en primer lugar y logró así su primera victoria con Aprilia.

El sobrepaso de Martín a Bagnaia

El triunfo tuvo un valor adicional: Martín alcanzó su 17° éxito en carreras sprint y se convirtió en el piloto más ganador en ese formato, al superar la marca que compartía con Marc Márquez. Además, el resultado lo catapultó a la cima del campeonato, en un giro significativo tras el complejo 2025 que atravesó, marcado por lesiones y operaciones.

Después de cruzar la meta, Martín protagonizó el momento más insólito del día y que podría haber terminado mal. En la vuelta de honor, intentó celebrar con un wheelie, pero perdió el control al apoyar la rueda delantera y cayó sobre el asfalto. Sin consecuencias físicas, el episodio quedó como una anécdota en medio de una actuación determinante. "Una cosa es ganar y la otra es ganar y caerte en la celebración”, afirmó entre risas el madrileño tras la carrera en DANZ.

“Estoy muy agradecido y tenía muy claro desde esta mañana que la media era mi goma, por mi estilo siempre las caliento antes que las demás”, explicó luego, al analizar una decisión técnica que resultó clave. Y reconoció: “Sí que se me hacía raro que nadie la pusiese y había pensado que había que hacer lo que hace el resto, pero esto me ayuda a ganar confianza“.

La caída al celebrar de Jorge Martín

Jorge Martín también resaltó el tema de las caídas que marcaron la jornada: “Había muchas caídas y era difícil mantenerse en la pista”. Y de la caída, explicó que había quedado en cuarta. “Estoy agradecido de no haberme hecho nada. Lo siento por mi equipo, aunque hoy estarán contentos de trabajar“, concluyó al final en forma de broma.

La sprint de Austin dejó un escenario adverso, con múltiples caídas y errores, pero Martín capitalizó cada oportunidad. En un circuito que había generado preocupación por la seguridad, la carrera confirmó que el límite, en MotoGP, se mide en centímetros.

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