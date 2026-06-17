Mundial 2026: el chileno Arturo Vidal elogió a Lionel Messi después de los tres goles contra Argelia

“¡Golaaaazo! ¡El único que puede marcar la diferencia! Qué golazo, huevón: es de otro planeta. Qué terrible ese golazo, eh”. Arturo Vidal también se rindió a los pies del rey del fútbol mundial: Lionel Messi. El polémico mediocampista chileno, cuyas transmisiones en vivo en las redes sociales jamás pasan inadvertidas, se maravilló ante la colosal actuación del capitán albiceleste en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia, en el debut mundialista.

Las reacciones del trasandino a las definiciones de Messi, de quien fue compañero en Barcelona entre 2018 y 2020, se viralizaron y generaron múltiples comentarios en las redes sociales. El mediocampista calificó al astro argentino como “extraterrestre” y se atrevió a vaticinar que ampliará el récord como máximo anotador de la historia de las Copas del Mundo: “¡Va a hacer nueve goles en los primeros tres partidos!”.

ARTURO VIDAL, RENDIDO A LOS PIES DE LA CABRA 🐐



Así fue la reacción del volante chileno a uno de los goles de Lionel Andrés Messi en el debut de la Selección Argentina 🇦🇷 #TNTSportsMundial



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“Leo es increíble. Es el único que juega en Argentina, juega solo. Es el único que se mueve pensando en el arco. ¡Los pasó a todos! Y le queda Jordania y Austria, va a hacer nueve goles en tres partidos”, insistió Vidal, que aplaudió al observar la última de las tres definiciones de Messi. Justamente con esa conquista, el crack alcanzó la línea del alemán Miroslav Klose, con 16 celebraciones, como líder de la tabla de goleadores de todos los tiempos.

En paralelo al reconocimiento a otra noche deslumbrante del 10, el Rey Arturo subrayó en varias ocasiones que “Leo es el único que juega” en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Durante las últimas eliminatorias, cuando Argentina superó a Chile en el estadio Nacional de Santiago, en junio de 2025, Vidal tuvo cruces verbales y varias acciones de fricción con los futbolistas albicelestes.

Arturo Vidal aplaudiendo a Messi tras el hat-trick. "Extraterrestre. Va a hacer 9 goles en 3 partidos" pic.twitter.com/ta650xXBkq — Fede Aikawa (@fedeaikawa) June 17, 2026

El punto de mayor tensión en aquella jornada ocurrió en el entretiempo, cuando Vidal y Rodrigo De Paul empezaron a hacerse gestos, se insultaron, provocaron y chicanearon hasta retirarse a la zona de vestuarios. Messi, quien forjó una gran amistad con De Paul, esa noche había empezado el partido en el banco de los suplentes y no entró en escena durante el picante cruce del Rey Arturo y el Motorcito.

De Paul, que había querido abrazar a Vidal y resultó empujado por el ex Barcelona y Juventus, devolvió el gesto esquivo con algunos gestos, entre los que incluyó la simulación de escribir sobre un teclado, en alusión a las frecuentes promesas que el chileno realizaba en diversos posteos en sus redes sociales. “Escribís mucho”, desafió el Motorcito a Vidal, quien es burlado por usuarios de distintos países por haber sentenciado en 2018 que Chile se clasificaría al Mundial de Rusia.

🇦🇷🇨🇱😳 Rodrigo De Paul quiso abrazar a Arturo Vidal, pero el chileno LO EMPUJÓ.



Rodri le hizo el gesto que “escribe mucho”. 😅

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Con ausencias en tres Copas del Mundo consecutivas para Chile, Vidal no dudó en hinchar por Messi en Qatar 2022 más allá de la histórica rivalidad regional entre los seleccionados que están divididos por la Cordillera de los Andes. Cuando Argentina obtuvo la tan esperada tercera estrella a nivel global, en el estadio Lusail de Doha, Vidal se alegró por Lionel y compartió un video muy elocuente: sus hijos, con camisetas de Argentina, deliraron con la victoria del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

El año pasado, en Santiago de Chile, Messi se sacó una foto con los hijos de Vidal, que tienen al 10 como ídolo. Más allá de haber protagonizado enfrentamientos decisivos que marcaron una huella en la carrera de ambos, como las finales de la Copa América 2015 y 2016 ganadas por Chile (en ambos casos, en definición por penales), Lionel y Arturo tuvieron siempre una relación de respeto pese a las rispideces propias de aquellas finales.

¿Cómo no había visto el festejo de los hijos de Arturo Vidal por el título mundial de Argentina? 😳🇦🇷pic.twitter.com/BCWAhwIPQV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 30, 2022

Y luego del Mundial 2018, cuando Vidal fue fichado por Barcelona y se abrieron múltiples especulaciones respecto a cómo se desarrollaría la convivencia entre Messi y él, habida cuenta de lo contrapuestos que son sus perfiles dentro y -sobre todo- fuera de la cancha, el resultado estuvo lejos de la polémica: forjaron una muy buena relación.

Cuando el chileno se marchó del club culé, a mediados de 2020, Messi le dedicó unas sentidas palabras: “Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía”. El 10, además, dio cuenta del valor positivo de Vidal a nivel grupal: “El vestuario te va a extrañar, Arturo. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro”.

Admiración mutua. Messi y Vidal, rivales de selección y ex compañeros en Barcelona, tienen una gran relación. MAURO PIMENTEL / AFP - La Nación

En la Copa América 2021, disputada en plena pandemia en Brasil, los caminos de ambos volvieron a encontrarse: después del empate 1-1, en el estadio Nilton Santos, por la etapa de grupos del certamen continental, ambos se abrazaron e intercambiaron camisetas. En esa competencia, por fin, Messi terminaría con la espera y alzaría su primer trofeo con Argentina a nivel mayores.

“Te lo merecés, hermano”, había sentenciado Vidal luego de la coronación de Messi en el Mundial, lo que el mediocampista describió como un acto de “justicia” del fútbol para con el astro argentino. “Gracias por amar así el fútbol. Disfruten que merecido lo tienen”, había felicitado al 10 y sus seres queridos por la obtención del título más preciado.