Mundial 2026: Infantino defendió las pausas de hidratación durante los partidos

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, defendió las polémicas pausas de hidratación que se producen en cada tiempo de los partidos del Mundial y que además sirven para pasar publicidad en las transmisiones de televisión.

“El motivo de estas pausas es claramente el calor”, aseguró en perfecto castellano en una entrevista con la agencia EFE. En la práctica, esta pausas dividen los partidos en cuatro cuartos, como en el básquet o el fútbol americano.

VIDEO | El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defiende las pausas obligatorias de hidratación, introducidas en todos los encuentros de este Mundial "por el calor", y destaca que la medida es "igual para todos". pic.twitter.com/hhSSN04KpT — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 23, 2026

“Tenemos que entender que en una competencia deportiva como un Mundial, que se juega en 39 días, donde te juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante”, señaló el presidente de la Fifa.

Messi, Mac Allister y Julián Alvarez, durante la pausa de hidratación en el partido con Argelia Alex Pantling - FIFA - FIFA

“Lo que es aún más importante para nosotros es que todos los equipos, en todos los partidos, tengan las mismas condiciones”, afirmó Infantino.

Las pausas de hidratación generaron reacciones negativas entre los hinchas, ya que dividen al fútbol en cuatro tiempos y permiten que haya publicidad en medio de los partidos, algo que no existía hasta este Mundial.

Durante los partidos del Mundial se produjeron chiflidos y abucheos durante las pausas de hidratación en algunos partidos. Las redes sociales también se llenaron de comentarios que advertían sobre la desnaturalización del juego,