Mundial 2026: Jude Bellingham recibió premio al mejor jugador de Inglaterra - Ghana, pero sorprendió a todos

Jude Bellingham se llevó el premio al jugador más valioso del empate entre Inglaterra y Ghana, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, pero bien le hubiera correspondido otro galardón: el de futbolista más sincero del día. “No lo merecía, para ser honesto. El premio debería ser para uno de los chicos de Ghana, que defendieron tan bien”, manifestó el mediocampista de Real Madrid.

Uno de los jugadores más talentosos que tiene el conjunto británico llegó a los 50 partidos con la casaca de los Tres Leones, lo que lo convirtió en el más joven en sumar esa cantidad de presencias, ya que tiene 22 años y 360 días.

Jude Bellingham fue elegido como la figura del partido en Inglaterra, pero dijo esto al recibirlo:



“NO LO MERECÍA PARA SER HONESTO. Debería ser para uno de los chicos de Ghana que defendieron tan bien”.



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La reacción de Bellingham al ser premiado como el mejor del encuentro y destacar a sus adversarios generó una catarata de elogios en las redes sociales, en las que se destacó la sinceridad del futbolista y su análisis de lo acontecido durante el encuentro.

Más allá de intentar comandar los avances de Inglaterra y, también, llegar a posiciones de gol para acompañar por sorpresa, Bellingham se lamentó porque el equipo no pudo ganar ni romper el cerrojo de los rivales.

¡MOMENTO TENSO! Jude Bellingham y Carlos Queiroz protagonizaron un picante cruce camino al entretiempo de Inglaterra y Ghana.



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El partido no estuvo exento de momentos de rispideces y tensiones: Bellingham tuvo un cortocircuito con el técnico de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, con quien protagonizaron un entredicho cerca de la zona de los bancos de suplentes.

“Jude Bellingham estuvo sobresaliente, estuvo en todas partes del campo. Estaba defendiendo, presionando, avanzando, creando ocasiones y mostrando un liderazgo auténtico. Cuando Inglaterra necesitaba a alguien que diera ese esfuerzo extra, Jude fue quien lo hizo“, fue el contundente elogio que el exdelantero Wayne Rooney le dedicó al mediocampista.

Sin festejos. Bellingham y Kane, figuras del seleccionado inglés, disconformes con el 0-0 (AP Photo/Martin Meissner) Martin Meissner - AP

En la misma sintonía, el otrora artillero de Manchester United y del seleccionado inglés valoró “el hambre” de Bellingham: “Podías ver el hambre y el deseo en su juego. Nunca dejó de correr, nunca se escondió y siguió pidiendo el balón, incluso cuando las cosas no salían fáciles. Eso es lo que hacen los mejores jugadores”.