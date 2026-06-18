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Mundial 2026: la selección disfrutó de una tarde libre con sus familias
De Paredes a Tagliafico, los futbolistas pasaron tiempo con sus seres queridos tras la victoria ante Argelia
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KANSAS CITY (enviado especial).- Esta es una selección de rituales. Después de cada partido en la copa del mundo, el cuerpo técnico de Scaloni les da el día libre a los jugadores para pasar tiempo con su familia. En el debut con traspié en Qatar frente a Arabia Saudita, el plantel se recluyó en sus afectos para recuperarse de aquel golpazo que luego derivó en una fuerte reacción que los llevó hacia el título.
Aquí, la cábala volvió a repetirse aunque el resultado del primer partido ante Argelia dejó las mejores sensaciones para lo que viene, en la copa del mundo más larga de la historia.
En un mediodía que arrancó ventoso y soleado, los jugadores que habían sido titulares en la noche del martes salieron a la cancha del Compass Minerals National Performance Center en zapatillas. Así se lo vio a la figura del debut, Leo Messi, junto a Julián Alvarez, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Enzo Fernández.
Por la tarde, el plantel completo disfrutó de unas horas libres. Todos aprovecharon para pasar tiempo con su familia.
En busca de asegurarse la clasificación ante Austria por la segunda fecha del grupo J, el plantel volvió a la noche volvieron a la concentración en el hotel Origin de Kansas City y esta tarde volverán a entrenar en el campo Compass Minerals.
En el banderazo del lunes, en el centro de Kansas City, se vio entre la multitud de argentinos al padre y el hermano de Emiliano Martínez, “Beto” y Alejandro, la madre y la mujer de Giuliano Simeone, Carolina Baldini y EvaBargiela, y el hermano de Julián Álvarez, Agustín.
“Feliz con papi”, posteó ayer Mandinha Martínez, esposa del arquero de la selección que pasó la tarde junto a sus dos hijos.
Por su lado, Nicolás Tagliafico, que se perdió el primer partido y se recupera de una lesión y se ilusiona con estar en el banco de suplentes el lunes ante Austria en Dallas, estuvo con su esposa, Carolina Calvagni.
Lautaro arrancó el Mundial de titular. El goleador argentino de la última Copa América que se jugó hace dos años en Estados Unidos, pasó “un ratito juntos” con su pareja, Agustina Gandolfo.
Alexis Mac Allister pasó su día libre en el cumpleaños de una de sus primas. “Muchos motivos para festejar”, escribió la familia del mediocampista del Liverpool, que estuvo acompañado por su pareja, Ailén Cova, y su pequeña hija Alaia. También estaban sus padres, Silvina y Carlos, exdefensor de Boca y exfuncionario del macrismo.
Leandro Paredes llegó como uno de los tocados a este Mundial. Ya está recuperado y a disposición del cuerpo técnico. Ayer pasó la tarde junto a su familia junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos.
También disfrutaron de su tarde libre familiar el arquero Gerónimo Rulli, el defensor Nahuel Molina y los volantes Thiago Almada y Nico González.
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