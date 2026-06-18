Mundial 2026: Mauricio Pochettino dice que Argentina es la candidata N° 1 y cuenta el llamado de Trump

La goleada de Estados Unidos a Paraguay fue una de las mejores muestras de juego que dejó hasta ahora el Mundial. Velocidad, voracidad, precisión y sentido colectivo quedaron de manifiesto en diversas acciones del 4-1 de uno de los países organizadores de este Mundial sobre el elenco guaraní. Para Mauricio Pochettino, el entrenador argentino del plantel norteamericano, la exhibición dada por sus dirigidos igualmente no modifica la hora de ruta de los favoritos al título.

“Argentina”, contestó sin vacilaciones Pochettino cuando le preguntaron -en diálogo con COPE, de España- qué combinado nacional cree máximo aspirante a la gloria. “Es increíble ver a esta selección: es campeona del mundo por lo que hacen sus jugadores, por su cuerpo técnico y también por la hinchada. En todos los aspectos, Argentina es la campeona”, elogió Pochettino al equipo dirigido por Lionel Scaloni, al que consideró “el rival a batir”.

👀 La favorita a ganar el Mundial es...



🇦🇷 Pochettino cree que Argentina revalidará el título de campeón del mundo



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Además de un funcionamiento colectivo aceitado, Argentina cuenta con Lionel Messi, cuyo sexto Mundial comenzó con un triplete que lo transformó en el mayor anotador del certamen a lo largo de su historia. En ese sentido, Pochettino sostuvo que “Messi es de otro planeta. No sería justa cualquier comparación, metáfora, palabra o adjetivo que quisiéramos usar para describirlo”.

Al entrenador nacido en Murphy, Santa Fe, le propusieron elegir si preferiría jugar contra Argentina o España en una fase de eliminación directa. Y se sinceró: “Cruzarnos con Argentina o España sería una buena señal para nosotros. Ahora, si tengo que elegir, me gustaría más cruzarme con España que con Argentina. Es por un tema emocional”.

Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, le ganó a Paraguay por 4 a 1 JAMIE SQUIRE,Agencia AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cruzarnos con Argentina y pelearnos para ver quién sigue, sería un tema”, amplió sobre una hipotética serie decisiva frente a su país. Más allá de esa circunstancias trazada por lo emotivo, el exjugador de Newell’s se esperanzó con que su seleccionado arribe a instancias determinantes y por eso tenga cruces de fuste: “Cualquiera de las dos opciones, Argentina o España, igualmente las firmaría ya. Porque sería cruzarnos en cuartos de final”.

Respecto al errático inicio de España, que sorpresivamente no pudo vencer a Cabo Verde, Pochettino exclamó que “no es ningún drama el empate” para el conjunto ibérico: “A medida que los rivales sean más fuertes, España va a levantar el nivel. No deja de ser un primer partido. Y fue un primer partido con un punto, que con este torneo de poder clasificar hasta como mejor tercero, no es como el anterior Mundial”.

🤯 Pochettino alucina con la actuación de Messi y la afición de Argentina en el debut contra Argelia



🇦🇷 "Es increíble ver a la campeona del mundo"



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“En este Mundial, a diferencia del anterior, además clasifican hasta los mejores terceros. Hay un poquito más de tiempo a preparar los partidos. Con 48 equipos, nos da un poco más de plazo para trabajar”, amplió sobre una de las características diferentes que tiene este certamen respecto al celebrado en Qatar, donde Argentina se repuso de un revés inicial y llegó hasta lo más alto.

De hecho, Pochettino recordó aquel contexto adverso para el equipo albiceleste y lo puso sobre la mesa respecto al empate (vivido como una derrota) de España con Cabo Verde: “Argentina empezó mal con Arabia Saudita en Qatar y quién iba a decir ese día que terminaría como campeón del mundo. Por eso digo que España es un equipo confiable que competirá mucho mejor con el paso de los partidos”.

🇪🇸 Pochettino es optimista con el nivel de España



🗣️ "Yo confío plenamente en España y competirá mucho mejor contra equipos que son más competitivos"



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Mientras anhela que su seleccionado dé golpes resonantes en el certamen, Pochettino describió el fenómeno que advierte que empezó a llegar a distintos hinchas estadounidenses: “Contra Paraguay superamos en audiencia a la final de la NBA, llamó mucho la atención”. En sintonía con lo que describió como “una afición más fuerte por el fútbol”, dio cuenta de la comunicación que tuvo junto con el plantel con Donald Trump: “La comunicación con el presidente estuvo bien, nos dio su apoyo para este torneo tan importante”.