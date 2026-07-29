Muri López Benítez, esposa de Licha Martínez: “Dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol”

Luego de la derrota en la final del Mundial, los integrantes de la selección argentina se fueron de vacaciones con sus familias. Algunos pasaron primero por la Argentina y otros regresaron directo a sus casas en Europa. Lisandro Martínez fue uno de los que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 20 de julio y luego se trasladó a su Entre Ríos natal para descansar y relajarse. Su mujer, Muriel López Benítez, publicó un tierno video de él y su hija Aurora, de un año, que recibió varios comentarios con el foco puesto en la paternidad. Ella reaccionó y dejó un contundente mensaje.

Esta semana López Benítez publicó en su cuenta de Instagram postales de sus días en Gualeguay. Se relajaron al aire libre, comieron medialunas, milanesa napolitana y flan con dulce de leche y acompañaron a Aurora en sus primeras caminatas. El último video fue el que más llamó la atención. La bailarina grabó el momento en el que Martínez ayudaba a su hija a barrer el piso de piedra de la galería con la escoba y la palita.

El video de Lisandro Martínez y su hija

La publicación rápidamente se llenó de comentarios, varios de los cuales hicieron énfasis en la paternidad del central del Manchester United, y el video en cuestión no tardó en volverse viral. A partir de esto, López Benítez reaccionó y compartió en sus historias una conversación con su grupo de amigos de WhatsApp en el que debatían acerca de los comentarios. “Todos en las redes: ‘Hay Licha con la nena y la escoba...’. La pobre madre vomitada 15 horas sin pegar un ojo”, le escribió uno de sus amigos.

Martínez ayudó a su hija a barrer con la escoba y la escena se viralizó (Foto: Instagram @lopezbenitezmuri)

A partir de este mensaje, Muri decidió hacer una reflexión pública. “Aprovecho esta conversación entre amigos para decir algo que siempre he pensado: Dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que corresponde”, sostuvo con firmeza. “Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba, porque entendió la responsabilidad que implica ser papá y porque asumió el papel que le toca desempeñar”.

La reflexión que compartió Muri sobre la paternidad (Foto: Instagram @lopezbenitezmuri)

“Mejor normalicemos que estar presente, cuidar, criar, involucrarse y responsabilizarse también es parte de ser padre. No son ‘méritos extra’, son responsabilidades que vienen con traer —de manera planeada o no— una vida a este mundo”, continuó. “Y sí, claro que se valora y se reconoce, pero no debería parecernos extraordinario que un papá ejerza su paternidad”, sentenció.

Martínez y López Benítez están en pareja desde hace 13 años. Se conocieron en Entre Ríos mientras él daba sus primeros pasos como futbolista y ella bailaba en el Carnaval de Gualeguay. En 2019 comenzaron una nueva vida juntos en Ámsterdam, Países Bajos, cuando él firmó contrato con el Ajax y luego se mudaron a Manchester, Inglaterra, donde el 14 de marzo de 2025 le dieron la bienvenida a su hija Aurora.

Muri López Benítez y Lisandro Martínez se conocieron a los 15 años en Gualeguay (Foto: Instagram @lisandromartinez)

Crecieron de la mano y el futbolista reconoció que ella le enseñó “a ser un hombre”. “Yo por ahí venía como de un lado, por decirte, muy machista. Me crié más o menos así. Y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino. Cómo tratar muy bien a una mujer, cómo expresarme, a dar amor... Siempre creía que era como debilidad llorar. Entonces, ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encantan”, sostuvo en una entrevista con Joaquín “Pollo” Álvarez para su ciclo Lo del Pollo Mundial. “Me encanta llorar, expresarme, dar amor, abrazar, decir las cosas en la cara: ‘Te amo, te quiero’. Y creo que esas son mis raíces, ¿no? La familia y tener una buena mujer al lado“, admitió.