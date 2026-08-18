Murió Bill Rasmussen, cofundador de la cadena deportiva ESPN: su idea e historia para un gran éxito

La cadena de transmisión de deportes ESPN está de luto. Este martes murió uno de los cofundadores: en 1979, Bill Rasmussen ideó el proyecto tras el golpe personal de haber sido despedido de un trabajo de relaciones públicas en la Asociación Mundial de Hockey. Estar inmerso en ese mundo ya lo motivaba a impulsar lo que ya había en su cabeza, todo un éxito. A sus 93 años y tras luchar extensamente con una enfermedad, recibió elogios, respeto y homenajes por parte de la empresa.

El historiador de la cadena, Mike Soltys, fue el encargado de informar la situación: Rasmussen falleció en su casa de Florida a causa de los efectos del Parkinson, la enfermedad degenerativa que lo acompañó en su día a día desde 2014, aunque el estadounidense se encargó de comunicarlo cinco años después.

“Bill fue un hombre extraordinario, un visionario y un innovador que concibió la idea de una cadena dedicada por completo a los deportes”, indicó el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, en un comunicado. “En pocas palabras, ninguno de nosotros estaría aquí, hoy, si no fuera por la pasión de Bill y todo el trabajo duro y el espíritu emprendedor que puso en construir ESPN a finales de la década de 1970. Aspectos clave de la cultura de nuestra empresa que siguen vigentes hasta el día de hoy”, agregó.

Bill Rasmussen, cuando el Parkinson ya era parte de su vida, siguió involucrándose en los deportes cuando ESPN lo reintegró para expresar todo lo que pensó para crearlo. Michael Dwyer - AP

Rasmussen, junto a su hijo Scott, idearon una cadena que transmitiría deportes las 24 horas, lo que revolucionaría los hábitos televisivos de los norteamericanos. El dúo no se quedó por mucho tiempo, aunque por una decisión ajena: fueron obligados a irse, después de apenas un año, por Getty Oil, el accionista mayoritario de ESPN.

La idea original era un canal de cable que cubriera únicamente los deportes realizados en el estado de Connecticut. Muchos operadores de cable de la zona se mostraron escépticos, pero alguien sugirió comprar tiempo satelital para llegar a una audiencia nacional. Entonces, ESPN se lanzó el 7 de septiembre de 1979. George Grande dio la bienvenida a los televidentes en la primera emisión del conocido SportsCenter previo al primer evento que sería transmitido en vivo, un partido de sóftbol de lanzamiento lento entre los Kentucky Bourbons y los Milwaukee Schlitz.

“Cambió para siempre a los medios deportivos”

ESPN founder Bill Rasmussen, whose out-of-the-box idea of a 24-hour cable sports network forever changed the landscape of sports media, died today at the age of 93.



A game-changer for the ages. Thank you for everything, Bill ❤️ pic.twitter.com/hOCy8QyUEo — ESPN (@espn) August 18, 2026

“En aquellos días, no sabíamos si duraríamos cuatro semanas, cuatro años, y mucho menos unos 40 y tantos, pero sabíamos que era algo especial”, explicó Grande. “En esencia, Bill Rasmussen fue el verdadero portador del sueño americano original y nos dio a todos algo muy especial que todavía tenemos hoy”, lo halagó aquel presentador.

Los Rasmussen consiguieron respaldo financiero de Getty Oil -un adelanto de 9.000 dólares en una tarjeta de crédito- y un acuerdo de derechos con la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria) que se concretaron en el mismo día. El punto de partida para el estudio en Bristol, Connecticut, que se mantenía en construcción al momento en el que ESPN salió por primera vez al aire.

“Cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, quieres demostrar que está equivocado”, expresó hace años Rasmussen. “Muchísima gente nos dijo que no había suficientes deportes como para hacer un canal de 24 horas. No discutí con nadie. Simplemente pensé que estaban equivocados y que yo tenía razón”, confesó.

“Perdimos una leyenda”

The story of ESPN can’t be told without Bill Rasmussen, and we as sports fans owe him so much.



What a legend we lost today. pic.twitter.com/gi4C3qY5fH — ESPN (@espn) August 18, 2026

Bill Rasmussen y ESPN estuvieron distanciados hasta 1999, cuando ejecutivos de la empresa lo invitaron a la celebración del vigésimo aniversario. Desde entonces, fue acogido y reconocido por su visión de crear una cadena dedicada por completo a los deportes: por ejemplo, recorrió Estados Unidos en 2019, cuando la empresa cumplió sus 40 años, brindando discursos en eventos de Walt Disney Co. y de la propia ESPN.

Nacido en Chicago, Rasmussen obtuvo títulos en diversas universidades, además de servir en la Fuerza Aérea. Inició un negocio de servicios publicitarios y luego trabajó en radio y televisión como locutor durante la década de 1960. Tras ser contratado como director de relaciones públicas de los New England Whalers, de la World Hockey Association, y despedido, Rasmussen centró su atención en una idea que terminó siendo furor y mantiene su popularidad.