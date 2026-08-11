Murió el famoso escalador Jake Whisenant a los 30 años tras un accidente en Sierra Nevada

Otra dura noticia volvió a golpear al mundo del montañismo. A los 30 años murió el escalador estadounidense Jacob “Jake” Whisenant tras protagonizar un accidente en Sierra Nevada, en el estado norteamericano de California. Era conocido por su aventurismo en las alturas y por completar la ruta de Lurking Fear de El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, en tiempo récord.

De acuerdo con lo especificado por la Oficina del Forense del Condado de Tulare, la muerte de Whisenant ocurrida, según el informe, el 3 de agosto de 2026 fue calificada como un “accidente”. Las lesiones traumáticas que sufrió fueron producto de una caída que terminaron provocándole la muerte. Según un comunicado del Servicio de Parques Nacionales al que tuvo acceso The New York Times, fue encontrado sin vida por los guardaparques tras dos intensos días de búsqueda.

La muerte del escalador fue calificada como un "accidente" (Foto: Instagram @jake.doubleyew)

Fue su amiga, Bailee Moore, quien dio más detalles sobre el trágico accidente y le dedicó unas emotivas palabras de despedida en Instagram. “Con el corazón imposiblemente pesado comparto la noticia del fallecimiento de mi amigo de toda la vida y confidente: Jacob Daniel Whisenant. Nuestra familia está totalmente destrozada por esta noticia, pero encontramos consuelo en el hecho de que Jake falleció haciendo lo que amaba, en la hermosa Sierra Nevada”, escribió la mujer. “Te voy a buscar en cada vida, hermano mío. Ahora descansá en lo alto de esa montaña”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto del deportista escalando una montaña y de varios momentos que compartieron juntos desde la infancia.

La despedida de Bailee Moore, amiga de Jake Whisenant (Foto: Instagram @baileekmoore)

Whisenant nació en la ciudad de Scottsdale, Arizona, y residía junto a su prometida Emma London en Mammoth Lakes, California. Había ganado gran popularidad por el récord de velocidad que batió el 27 de octubre de 2024 junto al escalador Brant Hysell: completaron la ruta de Lurking Fear de El Capitán, del Parque Nacional Yosemite, en 2 horas, 55 minutos y 32 segundos.

“Fue un día verdaderamente mágico que nunca olvidaré. Ambos entramos en un estado de flujo, totalmente comprometidos con nuestro plan y, lo más importante, disfrutamos al máximo en nuestra roca favorita. Tuvimos un clima perfecto para escalar sin camiseta y la vía entera para nosotros solos”, expuso en sus redes sociales tras la gran hazaña. Asimismo, en junio de 2025, la dupla completó en 2 horas, 52 minutos y 29 segundos la ruta The Prow de la Columna de Washington del Parque Yosemite, estableciendo un nuevo récord de velocidad.

El escalador estadounidense ganó gran popularidad por completar la ruta de Lurking Fear de El Capitán, del Parque Nacional Yosemite, en tiempo récord (Foto: Instagram @jake.doubleyew)

En sus redes sociales, el escalador estadounidense compartía imágenes de sus hazañas deportivas y sus experiencias en la altura. Su última publicación fue el 15 de julio e incluyó imágenes que capturó en sus subidas. “Disfrutando de ambos extremos del espectro como un escalador de fin de semana que vive en la Sierra. Por un lado, rutas clásicas moderadas que se hacen casi caminando o trepando. Por el otro, abrir nuevas vías en paredes alpinas desde abajo... ¡Y todo en un mismo fin de semana!“, escribió.

El último posteo de Jake Whisenant (Foto: Instagram @jake.doubleyew)

La tragedia de Jake Whisenant se dio solo horas después de la trágica muerte del famoso montañista nepalí Nirmal Purja, a los 43 años. Lideraba una expedición en la montaña Broad Peak, en Pakistán, cuando el 30 de julio fue alcanzado por una avalancha. El 2 de agosto se confirmó su fallecimiento y tres días después se confirmó que, tras intensas y complejas tareas de rescate debido a las dificultades climáticas, su cuerpo fue recuperado. Las otras nueve personas que participaron de la expedición también fueron encontradas sin vida.