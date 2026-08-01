Murió Nirmal Purja, el alpinista famoso por su documental de Netflix, en una avalancha en Pakistán

El reconocido alpinista nepalí Nirmal Purja murió a los 43 años en Pakistán tras ser alcanzado por una avalancha el jueves 30 de julio mientras lideraba una expedición en Broad Peak, una de las montañas más altas del mundo. Luego de que se conociera la noticia, se inició un intenso operativo para encontrar a los diez escaladores que conformaban el grupo. El viernes se confirmó que hallaron cuatro cadáveres, pero debido a las condiciones meteorológicas debieron pausar la búsqueda. La misma se reanudó este sábado y un par de horas más tarde se confirmó que “Nims”, quien ganó gran popularidad por su documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible (14 Peaks: Nothing Is Impossible), fue hallado sin vida.

“Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak. “También recibimos la confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron”, indicó este sábado 1 de agosto Elite Expeditions, la empresa del alpinista nepalí, a través de un comunicado que publicaron en redes sociales.

Este sábado se confirmó que el alpinista Nirmal Purja murió tras la avalancha en Broad Peak (Foto: Instagram @nimsdai)

“Hoy lamentamos no solo la pérdida de Nims, sino también la de todas las vidas perdidas en esta tragedia, incluidos sus compañeros de escalada y guías de confianza, Pur Bahadur Gurung (Yukta) y Nima Sherpa. Nuestros pensamientos más profundos, oraciones y más sinceras condolencias están con sus familias, amigos y seres queridos. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de esta pérdida inimaginable, y pedimos que se respete su privacidad mientras atraviesan este duelo”, agregaron.

La noticia fue confirmada por la empresa del alpinista a través de un comunicado en redes sociales (Foto: Instagram @eliteexped)

Asimismo, extendieron su agradecimiento a todos los equipos de rescate y advirtieron que, por respeto a las familias afectadas, no harían más comentarios aparte de la información confirmada por las autoridades. “A Nims y a todos aquellos que perdieron la vida: Nunca serán olvidados. Su espíritu, su propósito y su legado seguirán inspirando a las próximas generaciones”, concluyeron en el texto.

Nirmal Purja, conocido por batir el récord de escalar 14 cumbres de 8.000 metros en seis meses, era el líder de la expedición. El medio nepalí Kantipur indicó que su dispositivo de rastreo estuvo activo y mostró movimiento luego de la avalancha. Sin embargo, este sábado, cuando se reanudó la búsqueda, se confirmó la peor noticia.

Cómo fue la avalancha en la que murió Nirmal Purja

El jueves 30 de julio, una avalancha alcanzó a un equipo de 10 escaladores en el Broad Peak (ubicado a 8047 metros), en la cordillera del Karakórum. Desde el Alpine Club de Pakistán confirmaron la desaparición de Nirmal Purja, Pur Bahadur Gurung, Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa y Gyalu Sherpa de Nepal, Sohail Sakhi de Pakistán, Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy de Omán, Mallory Geis de Estados Unidos y Wang Zhong de China.

El comunicado del Alpine Club de Pakistán (Foto: Instagram @pakistanalpineclub)

Advirtieron que el equipo perdió toda comunicación desde que se produjo la avalancha y que movilizaron a un equipo para encontrarlos. “Se están realizando todos los esfuerzos posibles para garantizar la movilización de apoyo aéreo (helicópteros) y de todos los recursos de rescate disponibles a la mayor brevedad, siempre que las condiciones meteorológicas y operativas lo permitan”, indicaron.

El viernes 31 de julio se confirmó que encontraron cuatro cadáveres, pero solo los de la omaní Nadhira Al Harthy, el nepalí Pur Bahadur Gurung y el estadounidense Mallory Geis fueron recuperados. A pesar de los esfuerzos para dar con el resto de los desaparecidos, se informó que la búsqueda debió suspenderse debido a las malas condiciones climáticas y que se reanudaría este sábado. Durante la jornada se confirmó que no hubo sobrevivientes.

Quién era Nirmal Purja, el famoso alpinista que murió en una avalancha en Pakistán

Nacido en Dhaulagiri, Nepal, y criado en Chitwan, fue uno de los alpinistas más reconocidos del mundo. En 2003 se unió al ejército británico, donde sirvió hasta 2019 y recibió la Orden del Imperio Británico por sus servicios. Su renuncia estuvo vinculada a su sueño de impulsar el alpinismo.

Nirmal Purja ganó gran popularidad por su documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible (Foto: Instagram @nimsdai)

Obtuvo un gran reconocimiento en 2021 cuando estrenó en Netflix el documental Los 14 ochomiles: No hay nada imposible, donde registró su hazaña del año 2019, cuando batió el récord de escalar las 14 cumbres de 8000 metros del mundo en seis meses.

Los 14 ochomiles: No hay nada imposible (Avance)

En 2024, quedó envuelto en un escándalo cuando fue denunciado por acoso sexual. La alpinista finlandesa Lotta Hintsa relató en su libro The Mountains of My Life 2 que vivió un perturbador incidente con un “alpinista muy famoso”. Si bien no dio su nombre, poco tiempo después, en una entrevista con The New York Times, admitió que se trataba de Purja. Contó que la llevó al dormitorio, le quitó la camisa, los pantalones cortos de trekking y la ropa interior e intentó quitarle el corpiño. Ella le dijo repetidamente que no y le puso excusas para que se detuviera. El episodio terminó con él masturbándose junto a ella. A través de su abogado, el alpinista negó las acusaciones. Dijo que la investigación fue sesgada y que iniciaría acciones legales contra el medio.

El último posteo de Nirmal Purja

Las redes sociales de Purja estuvieron activas durante los últimos días. Justo antes de emprender la expedición, el alpinista compartió un extenso posteo en el que se refirió a las hazañas que consiguió, las que aún quería conquistar y sus deseos antes de subir la montaña de Pakistán: “La misión cambia. La brújula se mantiene firme”.

“Justo antes de partir hacia Pakistán, hice cuentas sobre mis cimas de más de 8000 metros. Fue entonces cuando me di cuenta: si completo el Broad Peak mientras estoy aquí, solo me quedará uno: el Cho Oyu. Entonces me convertiré en la primera persona de la historia en escalar los 14 ochomiles dos veces. Sin oxígeno”, expresó. “Esto no estaba planeado. El proyecto ‘Hattrick’ era el objetivo principal porque conllevaba una misión mayor. Pero las oportunidades no gritan: susurran a quienes ya trabajan en silencio”, siguió.

El último posteo en redes sociales de Nirmal Purja (Foto: Instagram @nimsdai)

Asimismo, compartió su mayor secreto: nunca compitió con nadie más: "Mi única batalla fue contra el hombre que fui ayer. Superando mis propios límites cada día. Porque en el momento en que mirás a los lados —a lo que otros hacen, dicen o logran—, te desviás de tu brújula. Tu rumbo es tuyo. Protegelo con firmeza".

Además de reflexionar sobre su misión reflejada en el documental disponible en Netflix y silenciar las críticas, expresó sus deseos antes de escalar la montaña paquistaní. “Broad Peak, no pido más que un paso seguro, tanto en la subida como en la bajada. No doy ninguna montaña por sentada. Ni una sola. En el momento en que pongo un pie fuera del campamento base, doy el 100 por ciento. Siempre fue así. Siempre lo será. Esta ascensión está dedicada a todos los que me trajeron hasta acá. Seguidores. Críticos. Todos ustedes. Sin ambas partes, no hay fuego. Así que, sinceramente, gracias. Mi propósito nunca giró en torno a mí. Se trata de lo que represento. Se trata de mostrarte a vos que tus propias montañas —sean cuales sean— se pueden escalar”, sentenció.