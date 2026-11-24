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Murió Jeanine Grasmeijer, la apneísta récord del mundo, a los 33 años
La deportista falleció el 16 de noviembre; su familia hizo pública la noticia el fin de semana a través de una publicación en Facebook
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Duelo en el mundo del deporte. A los 33 años murió la apneísta Jeanine Grasmeijer, dueña del récord mundial femenino de inmersión libre. La noticia fue confirmada el fin de semana por sus familiares, quienes la definieron como “una mujer aventurera y fuerte” que perseguía sus metas con total determinación.
“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer, ocurrido el 16 de noviembre de 2026, a los 33 años de edad. Fue una mujer bondadosa, espontánea, aventurera y fuerte”, expresó su familia a través de comunicado publicado el fin de semana en la cuenta de la deportista. “Ningún desafío era demasiado grande para ella. Cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación. Dejó huella en la vida de muchas personas, y su recuerdo permanecerá con todos nosotros para siempre”, agregaron.
Noticia en desarrollo.
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