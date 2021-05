Murió Manuel Valdez, “el brujo” que acompañó a la Selección y a varios clubes

Manuel Valdez, el “Brujo”, murió este viernes por coronavirus. Este tucumano, de 61 años, fue reconocido por su labor acompañando a diversos clubes del fútbol, principalmente a Estudiantes de La Plata, pero también colaboró con el Club Atlético Independiente, Newell’s, San Lorenzo y Defensa y Justicia. Además, fue testigo de la clasificación del Seleccionado Nacional en suelo ecuatoriano, cuando la albicelestre -dirigida por Jorge Sampaoli- logró hacerse un lugar en el Mundial de Rusia 2018 en un momento en que parecía que el conjunto nacional quedaba fuera de la Copa del Mundo.

Valdez era paciente de riesgo ya que tenía un cuadro agudo de diabetes. Permanecía internado en el hospital Larrain, ubicado en Berisso, donde luchaba contra el Covid-19, enfermedad que padeció por más de 26 días.

El “Brujo” tenía un consultorio en la localidad de Gorina donde atendía a cientos de platenses y personas que llegaban de diferentes puntos del territorio bonaerense, por lo que también era conocido como “el curandero de Gorina”. No cobraba por sus servicios, sino que aceptaba donaciones y luego las repartía entre los vecinos.

Manuel era una persona a la que no le gustaba la publicidad y rechazaba la mayoría de las notas que le proponían. De todos modos, en una ocasión dijo: “Brujo no soy, nací así, no lo elegí. Rezo por dentro y hago mis cosas cuando están jugando. Yo ayudo, ellos hacen los goles. Trabajo con energía, no con animales o velas, nada de eso”. Y en otra oportunidad, contó: “Es un don que tengo de chiquito y viene de familia. Mi abuela tenía el mismo don. No cobro por mis trabajos, la plata no me interesa. Hago sanaciones porque me sale del alma. Aunque por supuesto que no todo tiene cura. Hay cosas que son irreversibles. Y cuando las veo lo digo”.

De esta manera, una de las cuestiones por las que más será recordado es porque se creía que daba suerte en la cancha, lo que hizo que se generara gran mística a su alrededor. “No es un brujo; es un sanador, una persona por la que tengo un respeto muy grande. Esto es creer o reventar”, dijo tiempo atrás el exfutbolista Israel Damonte.

Muchos referentes del fútbol local lo despidieron en las redes sociales. Uno de ellos fue Juan Sebastián Verón, hito del Pincha, quien fue la persona que lo invitó a ser parte del plantel de Estudiantes. “Me dijo si me animaba a salir campeón y le dije que sí. Estaban jugando la final para ir a Brasil, la copa que ganamos (por la Libertadores del 2009)”, había narrado el propio Valdez.

En una historia que publicó en Instagram, Verón puso: “Descansa Manu, ayudabas y ayudaste a mucha gente, te vamos a recordar todos acá... Gracias por acompañarnos todo este tiempo”. Para “La Bruja”, este “brujo” era una “persona muy especial”, por lo que en su mensaje destacó que nunca pedía nada y que siempre estuvo atento a todos. “Beso al cielo, amigo. Siempre nos vas a cuidar desde allá arriba”.

El presidente de Estudiantes de La Plata, Martín Gorostegui, también lamentó el fallecimiento de Valdez en sus redes sociales. “Que descanses en paz, Manu. Cuidanos mucho desde arriba, como lo hacías acá”, escribió vía Twitter.

