¿Nace un nuevo Avenger? Lionel Messi festejó con un guiño a otro superhéroe e hizo estallar los memes en Twitter

Lionel Messi volvió a mostrar su fanatismo por los Avengers. El argentino está en ‘modo fan’ de los superhéroes de Marvel y todo parecería indicar que desde que llegó a Miami hizo una maratón de las clásicas películas y ya decidió cuáles son sus personajes favoritos. En su segundo partido con la camiseta de Inter Miami festejó con un gesto característico de Thor y, ahora, en su tercera participación en el campo de juego, sorprendió a todos al celebrar con un gesto que está íntimamente relacionado con Black Panther (Pantera negra). Como no podía ser de otra manera, los fanáticos enloquecieron con el inesperado crossover y los memes estallaron.

El miércoles por la noche, una intensa lluvia arrasó contra Miami e hizo que el superclásico entre Inter Miami y Orlando City por la Leagues Cup se pospusiera hasta que mejoraran las condiciones climáticas. Finalmente, el árbitro pitó el silbato y la pelota comenzó a rodar. A los 7 minutos, el balón llegó a los pies de Robert Taylor, quien asistió a Lionel Messi para que abriera el marcador con un verdadero golazo. Si bien el estadio se vino abajo, todos quedaron anonadados con el gesto del rosarino para festejar: se dirigió al banco de suplentes e hizo una “X” con los brazos sobre el pecho y los puños cerrados.

Lionel Messi con un festejo a lo Black Panther ante Orlando City (Foto: Twitter @Delph6793)

Pero, ¿qué significa este gesto? Dadas las recientes revelaciones de Antonela Roccuzzo, que confirmó que el festejo de Leo ante Atlanta United estaba referido al superhéroe de Marvel, Thor, los fanáticos especularon que el último guiño tendría que ver con otro héroe, Black Panther o Pantera negra en castellano. Lo que hizo Messi fue el saludo conocido como “Wakanda por siempre” que hacen los personajes de la película homónima, pero que también fue adoptado por fuera de la ficción.

En primer lugar, es un saludo entre los habitantes de la ficticia Wakanda, pero también fue adoptado como un símbolo de lucha y resistencia. Incluso, el director de la película Ryan Coogler contó que se inspiraron en la cultura egipcia, las tumbas de los faraones y esculturas y también en las palabras “amor y abrazo” en lengua de señas.

Messi en modo superhéroe: Primero festejo al estilo Thor y después a lo Black Panter (Foto: Twitter @Kijana_wa_shiku)

¿Messi fan de Marvel? Los mejores memes tras el festejo de "superhéroe" ante Orlando City (Foto: Twitter @laintensidark)

Al ver al ídolo del fútbol con su nueva celebración, los fanáticos enloquecieron y corrieron a las redes sociales para manifestarse. “Al Messi que festeja como cualquier superhéroe de Marvel, dámelo siempre”; “Pero, ¿Messi se está mirando la cronología de Marvel o qué?”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios tras ver las imágenes.

Incluso no tardaron en aparecer los memes: Messi con el gesto de “Wakanda por siempre” junto a al superhéroe que fue interpretado por Chadwick Boseman, quien falleció en 2020 a los 43 años por complicaciones de un cáncer del que fue diagnosticado unos años antes.

“¿Soy el único que piensa que Messi en sus tiempos libres ve Marvel y de ahí saca estas celebraciones como la de Thor y ahora la de Black Panther? No es una crítica, a mí la verdad me gustan las celebraciones, es un crack”, sostuvo un usuario. Otros, en tanto, no tardaron en especular sobre la relación entre Lionel y los superhéroes: “Messi se está abriendo camino en el Universo Marvel”; “Si Messi tiene un contrato con Marvel que lo diga”, comentaron.

Los fanáticos le pusieron a Leo el traje de Pantera Negra tras su festejo (Foto: Twitter @hernanflash)

Lionel Messi brings the Black Panther Wakanda celebration to Inter Miami 🙅🏻‍♂️💥#PulseSportsNigeria pic.twitter.com/dKpOBkfuCn — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) August 3, 2023

Pero, también otro usuario recordó que mientras vestía la camiseta del Barcelona, “La Pulga” tuvo otro festejo al estilo Los Vengadores: “Messi celebró a lo Black Panther y protagonizó el tercer festejo de su carrera vinculado a Avengers y el Universo Cinematográfico de Marvel, después del chasquido de Thanos (2020) y el martillo de Thor (semana pasada)”.

Un usuario dio cuenta de cuáles fueron los tres festejos de Messi a los Avengers (Foto: Twitter @carasaki10)

Asimismo, estuvieron aquellos que empezaron a especular sobre cuál podría ser el próximo festejo que adopte Leo. Si tal como piensan los fans, Lionel, Antonela, Thiago, Mateo y Ciro están haciendo maratón de las películas de los superhéroes, aún quedan varias opciones. ¿Quién será el siguiente?, ¿Iron Man, Capitán América o Hulk?

