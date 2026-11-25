No fue un día más para Nadia Podoroska este martes 24 de noviembre. Porque lo que se ama, lo que define mucho de lo que cada quien es, cuando se pierde, se pone en dimensión. Es, también, gran parte de lo que ella experimentó durante más de un año, específicamente los 14 meses que pasó alejada del circuito profesional por una lesión en el hombro y durante largo rato, sin saber siquiera si podría agarrar alguna vez más una raqueta para competir. Por eso, su debut en el WTA 125 Argentina Open que se desarrolla en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires adquiere fuerza. La del presente y la de otros tiempos. Además de poner en evidencia su nivel, distintivo sobre todo en calidad técnica. La máxima referente de su generación está de vuelta sin olvidar lo vivido: “Llegué a verme afuera del circuito”, admitió.

Nadia Podoroska debutó en la que es apenas su segunda participación en el torneo que afronta su sexta edición. No estuvo (finalmente) en la primera, cuando su presencia se anunció con bombos y platillos en 2021, el año siguiente a su consagratorio Roland Garros 2020 en el que fue semifinalista, alcanzando unos días después su mejor ranking histórico: 36°. Y tuvo un frustrado paso en 2022, cuando venció a Solana Sierra en el debut y en octavos cayó ante la montenegrina Danka Kovinić. Desde entonces estuvo ausente, por lesiones o prioridades de calendario.

Este martes, en su vuelta y su reencuentro con el público, venció en el último partido de la jornada a la española Leyre Romero Gormaz, tercera preclasificada, por 7-6 (7-4) y 6-0. Fue un triunfo elaborado y paciente, que resolvió con mucha categoría ante una rival que devuelve todo y que la semana pasada la había vencido en el WTA 125 de Colina, en Chile. En la próxima instancia, este jueves, irá contra Lourdes Carlé o la debutante Sol Larraya Guidi, que se enfrentan este miércoles desde las 15.

Tras el triunfo, llegó la reflexión: “Este debe ser uno de los más lindos e importantes de este año, de los más significativos. Hacía bastante que no venía a este torneo a jugar y hacerlo adelante de todos mis seres queridos, que han tenido pocas veces la posibilidad de verme jugar, es muy lindo. Es un sentimiento diferente”, dijo la rosarina en la conferencia posterior en la que se la notó relajada, con la liviandad de haberse sacado ese “peso de encima”.

Nadia Podoroska está de vuelta en el circuito y en su año de retorno se da el gusto de jugar en casa Argentina Open

Ella misma sabe cuánto de todos sus méritos deportivos desde que irrumpió fuertemente en el circuito en 2020 se tornaron contraproducentes en algún momento. “Todo el período que atravesé de lesiones me llevó a analizar mucho más el vínculo conmigo misma dentro de la cancha, esos niveles de exigencia que en el pasado habían funcionado para sacar lo mejor, en un momento me tiraron para abajo, me quitaban la energía. Cuando querés un resultado que no llega, terminás siendo tu principal enemiga”, contó.

Por último, reconoció cuál fue su momento más duro tras un parate tan largo: “Lo más complicado de las lesiones es la incertidumbre. Las lesiones que tuve no eran cosas claras. No podía encontrarle la vuelta a lo que tenía y después de 10 meses sin jugar se barajaba la posibilidad de operarme. Ese fue para mí mi peor momento, me veía afuera del circuito. Pensaba que ya llevaba 10 meses parada y si tenía que estar un año más no iba a poder volver”.

Nadia Podoroska jugó un gran partido: trabajó con paciencia el primer set y en el segundo impuso claramente su jerarquía Argentina Open

La decisión, que fue complicada pero a la vez bisagra, la tomó junto a su equipo y familia. Decidió no entrar al quirófano y se la jugó por encontrar un camino alternativo. “Si me operaba no sé si iba a tener la fuerza para volver. Estaba muy agotada emocionalmente de luchar. Fue el momento más duro”.

Por tanto, este presente tiene otro sabor. Este triunfo es distinto. Como cada uno que vendrá o no, pero que son la consecuencia de pisar una cancha: “Más allá de que antes tuve lesiones, esta fue un antes y después. Ya estaba pensando qué iba a ser de mi carrera y hoy cada vez que entro agradezco poder salir a competir. Lo hice cuando salí a jugar la qualy de un W15, un W35 o cuando me tocó jugar en Wimbledon este año... O la final del WTA 250 de San Pablo... Y lo mismo acá. Siempre tuve presente que si volvía le iba a dar prioridad a jugar en casa y para Argentina, porque al final son los momentos que más te quedan y te llenan el corazón”, cerró Nadia.

Solana Sierra ganó en su debut

La marplatense Solana Sierra, la mejor tenista argentina de la actualidad y N° 1 del WTA 125 Argentina Open tuvo una victoria trabajosa en su estreno. Si bien terminó ganando por el retiro de su rival por lesión, jugó un partido en el que encontró más garra y corazón que su mejor tenis.

La 105° del ranking de la WTA se impuso a la tenista de Andorra Victoria Jiménez Kasintseva por 1-6, 6-7 (1), 2-0 y retiro y en la próxima instancia chocará con la francesa Carole Monnet.