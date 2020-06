Moneda de 50 peniques emitida para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Crédito: The Royal Mint

4 de junio de 2020

Un hombre encontró con un detector de metales una excepcional moneda olímpica de 50 peniques en una playa y consiguió venderla en eBay por 10.101 libras esterlinas (1.566.074 pesos al cambio de hoy), según informó el diario británico The Mirror .

Esta pieza olímpica que entró en circulación entre 2010 y 2011 para conmemorar los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 fue colgada por su propietario en el sitio de ventas online eBay , en un principio, por un valor de solo 10 libras.

Sin embargo, la publicación no tardó en recibir 68 ofertas, que alcanzaron un total de 10.101 libras. Es que la pieza forma parte de una de las exclusivas 600 monedas que se lanzaron entre 2010 y 2011 con la figura de un nadador olímpico, donde se ven una serie de líneas onduladas en cara del deportista.

En su momento, previo a los Juegos Olímpicos de Londres , solo se pusieron en circulación 600 monedas de este tipo porque más tarde se modificó su diseño por otro donde efectivamente se ve con claridad la cara del nadador.

"No entiendo mucho sobre monedas", escribió el vendedor en la publicación de eBay , "pero creo que esta moneda es genuina. No haga una oferta si no se siente seguro".