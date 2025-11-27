“Indian Princess”: los detalles que debes buscar en esta extraña moneda de oro para que valga US$215 mil

Entre las monedas de oro codiciadas por los coleccionistas especializados, se encuentra un ejemplar emitido en 1854 en Filadelfia. Se trata de una pieza de tres dólares conocida como “Indian Princess”, cuya historia, limitada emisión y particular diseño la elevaron a un lugar destacado dentro del mercado numismático.

La historia de la moneda de oro de tres dólares conocida como Indian Princess

La moneda conocida como “Indian Princess” forma parte de las emisiones de oro de US$3 acuñadas entre 1854 y 1889. Aunque el periodo de producción fue extenso, la primera emisión mantiene un lugar especial entre los especialistas debido a su diseño inicial y a distintas variaciones que la distinguen del resto de la serie.

La serie presenta la imagen de una princesa nativa americana con una corona de plumas Stacks Bowers

Su origen está asociado a necesidades monetarias específicas de mediados del siglo XIX, incluidas operaciones cotidianas como la compra de hojas de sellos postales.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), esta denominación surgió en un contexto en el que una hoja de 100 estampillas tenía un valor de US$3.

El contexto permitió que la moneda circulara como herramienta práctica para este tipo de transacciones, aunque su uso general nunca fue extendido. Por eso, las unidades acuñadas en distintos años presentan tirajes muy reducidos.

El primer año de acuñación, 1854, introdujo un diseño que sería modificado a partir de 1855. La principal diferencia es el tamaño reducido de la palabra “DOLLARS” en el reverso, casi la mitad del que aparece en las emisiones de los años posteriores hasta 1889. Esta particularidad convierte al primer ejemplar en un “tipo de un solo año”, ya que solo pertenece a esta variante de diseño.

A pesar de que su valor nominal es de tan solo US$3, en el mercado de subastas hay ciertos ejemplares que logran alcanzar precios por hasta seis cifras Stacks Bowers

Aunque no todas las piezas sobrevivieron, un número significativo ingresó al mercado de coleccionistas, lo que permitió identificar variaciones de calidad. Sin embargo, los ejemplares mejores conservados disminuyen drásticamente cuando se supera el nivel MS65 dentro de la escala Sheldon, que clasifica la conservación de una moneda del 1 al 70.

Cómo identificar una Indian Princess auténtica de 1854

Para reconocer una moneda de oro de US$3 auténtica se debe observar detenidamente características como:

Año : 1854.

: 1854. Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca). Diseñador : James Barton Longacre.

: James Barton Longacre. Peso : 5,02 gramos.

: 5,02 gramos. Diámetro : 20,50 milímetros.

: 20,50 milímetros. Composición : 90% oro y 10% cobre.

: 90% oro y 10% cobre. Tirada : 138.618 unidades.

: 138.618 unidades. Anverso : muestra la cabeza de una figura femenina representada con corona de plumas, acompañada por la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA”.

: muestra la cabeza de una figura femenina representada con corona de plumas, acompañada por la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA”. Reverso: la denominación “3 DOLLARS” aparece en el centro, seguida por la fecha “1854″. Una corona rodea esta composición y se une en la parte inferior mediante un lazo.

Los detalles técnicos del diseño permiten distinguir una pieza auténtica. Entre ellos se incluyen la forma de la tipografía en el reverso, la definición del cabello de la figura del anverso, la estructura de la corona y la distribución de las semillas y hojas. La nitidez de estas características suele ser un indicador de calidad, especialmente en ejemplares que no circularon.

Algunas piezas recibieron la calificación de MS67+ debido a su excelente estado de conservación Stacks Bowers

Cuánto vale una moneda Indian Princess de 1854

En el mercado numismático, la escala Sheldon determina el estado de conservación de una moneda. Un número más alto indica menor desgaste, mayor definición de los elementos y un campo más limpio. Esto influye directamente en el valor potencial de la pieza.

La mayor parte de las de 1854 ofrecidas en la última década presentan categorías EF (extremadamente fino) o AU (casi sin circular), y solo ocasionalmente se encuentran unidades en Mint State “MS” (estado de menta) superiores a MS63. Un ejemplar calificado como MS67 se vendió por US$132 mil en una subasta de Superior Galleries.

Sin embargo, la guía de precios de PCGS indica que, en condiciones óptimas, una pieza podría llegar a superar los US$215 mil. La mayoría alcanzan valores elevados, siempre que presenten conservación excepcional.

Cuando aparecen monedas cercanas a la calificación máxima, suelen atraer a coleccionistas que buscan completar conjuntos de registro o colecciones de oro estadounidense de alta gama. Debido a su disponibilidad limitada, su aparición en subastas genera interés inmediato.