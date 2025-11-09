Tragedia en Córdoba: un hombre murió durante una competencia de natación
El hecho ocurrió en la pileta olímpica “Georgina Bardach” del Estadio Mario Alberto Kempes
2 minutos de lectura
Un nadador santafesino de 73 años murió este domingo al mediodía al descompensarse tras finalizar una prueba en el marco del Torneo Máster de Natación, que se desarrollaba en la pileta olímpica “Georgina Bardach”, ubicada dentro del polo deportivo del Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.
Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que el hombre se desvaneció apenas concluyó la competencia. Personal médico del evento y del servicio de emergencias provincial acudió de inmediato y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir el cuadro y falleció en el lugar.
Según informó el medio local Cadena 3, la víctima fue identificada como Marcelo Chiapero, un nadador experimentado, oriundo de Casida y reconocido en el circuito máster de Santa Fe. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 3 de Córdoba inició una investigación para determinar las causas exactas del deceso.
El torneo fue suspendido tras el episodio, que generó profunda conmoción entre los competidores, familiares y entrenadores presentes en el natatorio. Como consecuencia institucional inmediata, la prueba donde participaba la víctima quedó anulada.
La pileta “Bardach” lleva el nombre de la exnadadora cordobesa que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en el Campeonato Mundial en piscina corta 2002, en Rusia.
El natatorio es de 50 por 25 metros, con 10 andariveles de una profundidad de dos metros en toda su superficie. Cuenta con un eficiente sistema de filtrado, de calefacción y con una membrana impermeabilizante de PVC con fibra de poliéster. Junto a esa piscina se añadió otra de 25 metros.
Noticia en desarrollo
