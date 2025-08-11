Juegos Panamericanos Junior: Agostina Hein le dio a la Argentina su primer oro en Asunción tras la polémica con Mateo Kalejman

Agostina Hein se convirtió el domingo en la gran protagonista argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La nadadora de 17 años obtuvo la primera medalla dorada para la delegación nacional, con récord incluido, apenas horas después de que se desatara la polémica por la descalificación del ciclista Mateo Kalejman.

Natación



Agostina Hein 🥇 en 400m Libre con récord panamericano junior (4m06s96)



Catalina Acacio 7° en Final A de 100m Pecho (1m13s19)



Hein, oriunda de Campana, ganó la final de los 400 metros libres con un tiempo de 4m06s96, superando la marca que ella misma había establecido por la mañana en las series (4:13.41). Con este resultado no solo consiguió el oro y un nuevo récord panamericano junior, sino que también aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La medalla dorada de Hein quedó en primer plano después de que la victoria de Mateo Kalejman en la contrarreloj de ciclismo de ruta fuera anulada por una supuesta irregularidad en su bicicleta. El sanjuanino, de 20 años, había registrado un tiempo de 47:38.82 y celebrado el oro, pero los comisarios le retiraron el triunfo tras un reclamo de Colombia. El oro pasó al cafetero Samuel Florez (49:09.13).

Visiblemente molesto, Kalejman apuntó contra la decisión: “Me midieron el asiento cinco veces antes de salir por un reclamo de Colombia y estaba en perfectas condiciones. Yo salí con la bici en medida”, declaró.

“No sé cómo pueden tener comisarios así. Ya me lo hicieron en el Mundial, es nefasto”, agregó, recordando un episodio similar en Zúrich 2024.

La alegría de Kalejman con el oro sobre su pecho, antes de la descalificación y el escándalo

Más resultados argentinos

La jornada de este domingo no fue solo la de Hein. Varios equipos y atletas nacionales tuvieron actuaciones destacadas en Asunción.

En vóley, Las Panteras Sub-23 debutaron con autoridad frente a Cuba. Fue un triunfo 3-0 con parciales de 25-18, 25-21 y 25-23, mostrando solidez en bloqueo y eficacia en ataque. La punta receptora Victoria Matich fue la máxima anotadora con 16 puntos, bien acompañada por la capitana Candela Salinas, que aportó experiencia en momentos clave. Con este triunfo, Argentina quedó bien posicionada en el Grupo A y este lunes se medirá con Paraguay a las 20:30, buscando asegurar su pase a semifinales.

En handball femenino, La Garrita tuvo un debut arrollador: venció 47-20 a Cuba con una actuación estelar de Mora Carballo, que marcó 9 goles y fue la figura indiscutida del encuentro. La defensa alta y las transiciones rápidas fueron la clave del equipo dirigido por Eduardo Gallardo, que demostró estar un escalón por encima de su rival. Este lunes a las 11:30, Argentina enfrentará a México, un partido que podría definir el liderazgo del grupo.

Todas las medallas argentinas en los Panamericanos Junior

Agostina Hein , la primera de oro en natación (400m libres femenino)

, la primera de oro en natación (400m libres femenino) Nicolás Reynoso , plata en ciclismo Mountain Bike (cross-country masculino)

, plata en ciclismo Mountain Bike (cross-country masculino) Lucía Miralles , plata en ciclismo Mountain Bike (cross-country femenino)

, plata en ciclismo Mountain Bike (cross-country femenino) Julieta Benedetti Venturella , plata en ciclismo cuta (contrarreloj individual femenino)

, plata en ciclismo cuta (contrarreloj individual femenino) Delfina Dibella Latorre , bronce en ciclismo ruta (contrarreloj individual femenino)

, bronce en ciclismo ruta (contrarreloj individual femenino) Josefina Mella, bronce en tiro (pistola 10m aire femenino)