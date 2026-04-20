Agostina Hein sigue brillando en el agua: logró diez medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La natación, uno de los deportes olímpicos más importantes, tiene en Agostina Hein (en pocos días cumplirá 18 años) a una atleta prodigio. La argentina, la más joven (con 16) de la delegación albiceleste en los Juegos Olímpicos de París 2024 y campeona en el Mundial Juvenil de Rumania 2025 (en la prueba de 400 metros combinados), no deja de evolucionar y lograr marcas contundentes. Esta vez, brilló en Panamá, en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Hein, nacida en Campana, obtuvo diez medallas: nueve doradas y una plateada. fue la gran figura del evento. Cerró su participación logrando tres podios más, con el oro en los 200 mariposa y en los 400 libres, más la plata en la posta mixta de estilo combinado. “La verdad es que estoy muy contenta, estoy feliz. Fueron unos Juegos soñados; no puedo pedir un mejor balance”, confesó Hein, según el comunicado de la subsecretaría de Deportes de la Nación.

Agostina Hein se vio sorprendida al haber batido el récord de 800 metros de la brasileña María Fernanda Costa

Además, la nadadora entrenada por Sebastián Montero, amplió el análisis: “De todas las carreras, la que más me sorprendió fue la de los 800 libres. Haber superado el récord de la brasileña (María Fernanda Costa), que lo había conseguido hace poco, no lo podía creer... Yo creo que nadé con mucha tranquilidad y fluyó todo en esa prueba”, expresó la argentina.

En su última prueba individual, los 400 metros libres, Hein consiguió la novena medalla dorada en la competencia y festejó haciendo ese número con sus dedos al llegar a la meta. “Es especial por haber superado también la marca de Stephanie Balduccini que tenía ocho en un torneo como este (en Rosario 2022). Significa mucho porque la admiro: es una nadadora consolidada como yo aspiro a ser tanto a nivel personal como deportivo”, confesó la bonaerense que tiene sus rutinas en la entrada en calor y suele escuchar a Deep Purple y a los Guns N’ Roses.

La implacable marcha de Agostina Hein en el agua: una cosecha de medallas increíbles en Panamá

Hein va por más: en Panamá se despidió de las competencias de categoría junior. “Tengo que seguir creciendo, consolidando el proceso. Hoy estoy nadando muchas pruebas y no es fácil sostenerlo, pero tengo que disfrutarlo, darlo todo y así vienen las marcas”, dijo. Se sabe que los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 aparecen como un gran sueño, aunque el proceso hasta llegar a Estados Unidos es largo. “Voy a buscar la clasificación en el primer torneo para estar tranquila. Las marcas están. Y es muy lindo pensar en el futuro”, expresó.

Más allá de la tarea de Hein, la delegación argentina cosechó 35 medallas en total, protagonizando una destacada actuación colectiva en Panamá.

Diez podios de Agostina Hein en los Juegos #Panamá2026



🥇100m Mariposa

🥇200m Mariposa

🥇200m Libre

🥇200m Combinado

🥇400m Libre

🥇800m Libre

🥇4x100m Relevo Libre Fem

🥇4x100m Relevo Combinado Fem

🥇4x100m Relevo Libre Mixto

🥈4x100m Relevo Combinado Mixto pic.twitter.com/XMZRU7MhkU — Identidad Deportiva (@idendeportiva) April 20, 2026

“¿Si Los Ángeles 2028 me genera un cosquilleo especial?“, escuchó Hein, en noviembre del año pasado, en un reportaje realizado en el corazón de la redacción de LA NACION. Y respondió: ”Sí, porque no es de la misma forma en la que vamos a llegar a Los Ángeles que la que llegamos a París. Podemos hacer algo más importante. Ahora queremos soñar con otra cosa, con una final".

Hein: la nueva generación de la natación argentina